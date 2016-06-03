美国期待与菲律宾保持紧密的联盟关系

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新加坡6月2日（记者David Brunnstrom） - 美国官员周四称，美国愿与菲律宾保持紧密的安全盟友关系。此前菲律宾候任总统杜特尔特暗示菲律宾将奉行更独立的外交政策。
美国国防部长卡特在前往新加坡出席亚洲安全峰会途中表示，美国“非常认真”地对待与菲律宾的同盟关系。
“（双方关系）由来已久，牢不可破，”卡特对记者说道。
“我们期待与菲律宾的新政府合作，与其商讨双方的联盟关系以及地区安全事务。”
被问及几周前与菲方签署的《增强防卫合作协议》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA）时，卡特称：“我们有关EDCA的计划和实施正在进行，我们丝毫没有改变计划。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。