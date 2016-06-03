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时事要闻 | 2016年 6月 3日 星期五 09:22 BJT

美国期待与菲律宾保持紧密的联盟关系

路透新加坡6月2日（记者David Brunnstrom） - 美国官员周四称，美国愿与菲律宾保持紧密的安全盟友关系。此前菲律宾候任总统杜特尔特暗示菲律宾将奉行更独立的外交政策。

美国国防部长卡特在前往新加坡出席亚洲安全峰会途中表示，美国“非常认真”地对待与菲律宾的同盟关系。

“（双方关系）由来已久，牢不可破，”卡特对记者说道。

“我们期待与菲律宾的新政府合作，与其商讨双方的联盟关系以及地区安全事务。”

被问及几周前与菲方签署的《增强防卫合作协议》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA）时，卡特称：“我们有关EDCA的计划和实施正在进行，我们丝毫没有改变计划。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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