越南官员预计明年初可从日本接收巡逻船

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透新加坡6月1日（记者 Rachel Armstrong） - 越南国防部副部长阮志荣（Nguyen Chi Vinh）周日称，该国预计明年初从日本接收巡逻船。
日本首相安倍晋三上周五称，日方将就南海争端对东盟国家给予其“最大支持”。中国方面对安倍此番言论作出强硬回应。
阮志荣对路透称，日本正在协助越南对本国海岸警卫队进行培训，同时还与本国海岸警卫队共享信息并派了一些船只。
“这方面的进展非常好，我们计划到明年初接收（日方提供的）船只，”阮志荣在新加坡召开的香格里拉对话间隙接受采访时说。
安倍此前曾称，由于本国的海上保安力量忙于进行各种侦查活动，该国无法立即向越南提供退役巡逻船。
阮志荣对日本和美国的支持表示欢迎，并称他认为其他国家对于中国在南海的行为应当更加直言不讳。
“我觉得，不论是否公开声明与否，各国都应当意识到中国的不法行为，并且反对该国目前的做法，”他说。
“我觉得，其他国家必须以更公开的方式，发出更强有力的声音。”
阮志荣称，他与中国人民解放军副总参谋长王冠中进行了会面。
“我告诉他们的副总参谋长，越南永远不想与中国的关系紧张，”他说。
“我们不想与他们争胜负，我们想要的是和平、领土主权和领土完整。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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