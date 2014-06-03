越南官员预计明年初可从日本接收巡逻船

路透新加坡6月1日（记者 Rachel Armstrong） - 越南国防部副部长阮志荣（Nguyen Chi Vinh）周日称，该国预计明年初从日本接收巡逻船。

日本首相安倍晋三上周五称，日方将就南海争端对东盟国家给予其“最大支持”。中国方面对安倍此番言论作出强硬回应。

阮志荣对路透称，日本正在协助越南对本国海岸警卫队进行培训，同时还与本国海岸警卫队共享信息并派了一些船只。

“这方面的进展非常好，我们计划到明年初接收（日方提供的）船只，”阮志荣在新加坡召开的香格里拉对话间隙接受采访时说。

安倍此前曾称，由于本国的海上保安力量忙于进行各种侦查活动，该国无法立即向越南提供退役巡逻船。

阮志荣对日本和美国的支持表示欢迎，并称他认为其他国家对于中国在南海的行为应当更加直言不讳。

“我觉得，不论是否公开声明与否，各国都应当意识到中国的不法行为，并且反对该国目前的做法，”他说。

“我觉得，其他国家必须以更公开的方式，发出更强有力的声音。”

阮志荣称，他与中国人民解放军副总参谋长王冠中进行了会面。

“我告诉他们的副总参谋长，越南永远不想与中国的关系紧张，”他说。

“我们不想与他们争胜负，我们想要的是和平、领土主权和领土完整。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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