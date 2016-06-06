越南军方高官称解除武器禁运增强美越互信 但启动武器采购仍为时尚早

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透新加坡6月4日 （记者 Greg Torode） - 越南国防部副部长阮志咏（Nguyen Chi Vinh）周六称，近期美国解除对越南武器禁运增强了两国间的信任，但距越南大量购买美国武器仍为时尚早。
阮志咏对路透称，购买武器是筹划已久的加强美越经济、政治、文化和安全关系的一部分。
“我们还不确定我们可以从美国购买什么或者我们想要购买什么。”这是自美国总统奥巴马上月宣布解除对越南武器禁运后，越南国防官员首次就此发表公开言论。
“我要强调的是，这只是第一步。”阮志咏说。
“解除武器禁运不仅在贸易方面意义重大，在增强高层信任方面也意义重大。”
美国官员私下表示，越南尚未同美国就其具体需求及能力差距展开详细磋商。这些美国官员认为，这可能与越南持续数十年的习惯性保密有关。
阮志咏在香格里拉对话会间隙没有对越南首批购买美国武器的计划进行详述，但他重申越南发展军力是用于防御目的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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