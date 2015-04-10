亚洲股市周线料上扬 美元回吐隔夜部分涨幅

路透东京4月10日 - 亚洲股市周五升至近期高位附近，周线有望上扬，不过美元回吐隔夜部分涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨约0.5%，较上日峰值暨9月以来最高点不远，本周有望上涨3%以上。

香港股市恒生指数.HSI上涨0.5%左右；在中国大陆投资者资金南下推动下，恒指周一创七年新高。沪综指.SSEC涨1.4%。

以外币计价的上海和深圳B股也大幅走高。美元计价的上证B股指数.SSEB大涨9%至七年新高，创2009年以来最大单日涨幅，各类股涨幅均达到10%，触及涨停板。

日股日经指数.N225涨0.1%，稍早突破20,000点关口，为2000年4月以来首见。

市场对中国数据反应不大。数据显示，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持平于上月的1.4%，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)降幅略低于预期，在中国政府努力刺激经济之际，这使得中国企业的利润率承压。

华泰证券首席经济学家俞平康表示，“整体而言，中国经济并无实质改善，仍面临严重下行压力，而且通货紧缩风险犹存，”并指出央行应退出更多货币宽松政策，以降低实际融资成本并提振经济。

美国股市隔夜录得强劲涨幅。欧洲股市收高，因德国2月工业生产及贸易数据有可喜表现。泛欧绩优股指标.FTEU3涨1.1%，创2007年7月以来最高。

希腊周四向国际货币基金组织(IMF)支付了一笔重要款项，并为本国银行业者赢得额外的紧急贷款。该消息帮助提振全球市场风险偏好。但希腊政府能否在现金告罄之前，让质疑该国经济改革的债权人满意，目前仍不得而知。

美国公债收益率隔夜走高，原因包括希腊消息以及财政部标售130亿美元30年期公债的需求疲弱，且上周初请失业人数据升幅小于预期，部分缓和对美国就业增长的忧虑。

美国指标10年期公债收益率在亚洲时段报1.954%，距离周四美国收盘水准1.958%不远。

美国上周初请失业金人数增幅低于预期，四周均值触及2000年以来最低，说明3月就业增长突然放缓可能是个小插曲。

“投资者仍在舒缓非农就业报告后的悲观情绪，因此相对正面的初请失业金数据触发美元和公债收益率上涨，”CitiFX的G10货币策略部全球主管Steven Englander在一份报告中称。

美元兑日圆隔夜升至三周高位120.74，远离一周前非农就业报告公布后所及低点118.71，最新报120.54，日内略微下跌。

欧元兑美元升约0.2%至1.0676，周四曾跌至三周低位1.0637。欧元反弹扶助推低美元指数至98.877，日内跌约0.3%，远离上月创下的12年高点100.390.

布兰特原油期货持坚，周四在德国强劲经济数据及伊朗核计划协商不确定性的支撑下上扬。布兰特原油涨约0.4%报每桶56.79美元。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/刘秀红/李爽 审校 许娜/白云/王兴亚)

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