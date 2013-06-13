亚股及美元大跌 美联储或缩减刺激措施的前景引发抛压

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数重挫1.9%，创2013年新低

* 日经指数暴跌超过5%，进入熊市区域

* 美元兑日圆创10周来新低

* 美联储缩减QE规模的不确定性引发基金平仓

路透东京6月13日 - 日本股市周四跌入熊市领域，亚洲股市则创下2013年内新低，因各国央行可能减少刺激措施的前景打击人气。

美元兑日圆挫跌至10周低位，因美联储政策前景存在不确定性，以及日本央行未采取行动来稳定其国内债市令投资者失望。这些促使投资人轧平日圆空仓。

一些交易员表示，由于一些对冲基金在半年结帐前卖出资产换回现金，使得部位调整有所加剧。

美元指数.DXY下跌0.27%至2月20日以来最低水准。

美元兑日圆下跌1.3%至94.82日圆，稍早触及10周低位94.30日圆，悉数回吐日本央行在4月4日宣布大胆买债计划所带动的涨幅。如今美元兑日圆已较上个月创下的四年半高位103.74日圆贬值了逾8%。

日股日经指数.N225暴跌6%，延续5月23日起的跌势，因担心中国经济成长放缓及美联储的政策前景。日经指数上个月创下五年半高位。

“投资人对全球资产的态度变得偏向规避风险，”Bayview资产管理投资组合经理Yasuo Sakuma表示。其并称，只要对美联储缩减刺激举措的担心犹在，这样的疲弱人气可能就会持续。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS挫跌1.9%至11月以来最低水准，且为三周来最大单日跌幅。

澳洲股市下跌1%至五个半月新低，韩股.KS11则跌1.1%。中国股市在周一至周三休市后恢复交易，因5月经济数据疲弱而下跌；港股也在假期后于周三恢复交易。

全球股市、大宗商品、债券和汇市近几周一直处于动荡之中，因投资人担心美联储可能在未来几个月缩减大规模刺激计划。

“下周美联储政策会议前，市场波动性预计将保持在高位，届时缩减刺激措施的问题将变得更加明朗。”法国农业信贷银行外汇部主管Yuji Saito说。“如果股市波动平息，那么汇市走势将重新由基本面主导。”

美联储下次政策会议将在6月18-19日，也就是下周举行。

“股市对汇率水平极度敏感。如果美元再度接近95日圆，那么将有可能出现大幅下跌。” 立花证券策略师Kenichi Hirano称。

韩国央行周四维持利率不变，可能正好符合分析师的普遍看法。分析师认为，央行5月的降息是今年内的最后一次，因为韩国经济正在好转。

美国原油期货下跌0.3%，报每桶95.56美元。(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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