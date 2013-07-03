亚洲航运业者眼中的砒霜或是投资者的蜜糖

焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工
路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。
路透新加坡7月3日 - 美国私募股权和投资基金公司正押注亚洲航运业，认为在走出30多年来最严重低迷时期的过程中，亚洲无疑是赶上这一波复苏势头的最好着眼点。目前一波曾经席卷了欧美地区的航运业重组之风正冲击亚洲。
分析师称，大宗商品需求稳健增长、新船交付放缓将自2004年以来首次帮助平衡对船队和船货需求，从而在明年直至2015年的时间里提振运价。
对于希望赶上此波上升趋势的私募股权公司而言，韩国STX Pan Ocean(028670.KS)和印尼Berlian Laju Tanker Tbk PT (BLTA.JK)这些正在经历重组的亚洲航运企业正好提供了机会。那些投资者们想要看到的船舶，也正在亚洲船坞里建造。
Marine Money数据显示，今年迄今为止，已有超过35亿美元资金进入航运或船运集装箱业，而2012年是27亿美元，2011年为42亿美元。
“我认为，除非迅速放开公开市场，否则到2014年底以前进入航运业的私募股权承诺金额至少会翻一番，”私募股权投资者、亿万富翁Wilbur Ross在6月一场航运金融会议上表示。
2007-2008年期间航运业大肆建造新船只，而待到交付之时却恰逢需求锐减，一度繁荣的中东与亚洲之间的石油出口航道更是如此。
这种无节制的作法导致租船费率大跌。Clarkson Research ervices数据显示，跌幅一度高达90%，船只价格则一度跌至市场峰值的一半。寻求救援的亚洲航运企业数量不断增加。
STX Pan Ocean在6月17日得到法院批准，得以进行重组。STX Pan Ocean就是亚洲船运行业经历的最大的一次挫败。公司主要债权方称，截止2013年第一季，公司总负债49.4亿美元。
“任何拥有一只船三到四年且至今仍未出手的人，就有望参与到重组中去，”AMA Capital Partners执行长Paul Leand Jr.说。
“所有人的资金耗光在运营成本和利息上了。”
Dealogic和Marine Money提供的数据显示，去年航运业通过银团贷款的形式从银行手中得到了520亿美元贷款，规模接近金融危机爆发前2008年918亿美元的一半。
私募股权公司的兴趣是来自于航运业终究会走出衰退的预期。
巴克莱银行在6月一份报告中预计，干散货海运量增速到明年将开始超过船队数量的增长，前者料将增长6.3%，而船只供应料仅会增加3.8%。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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