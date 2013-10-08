中国在东亚峰会或阻止提及南海问题

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透印尼努沙杜瓦/香港10月8日（记者 James Pomfret/Greg Torode） - 在中国不断加强对南海影响力之际，北京当局很可能借美国总统奥巴马缺席东亚峰会的机会，挫败让南海问题成为会议焦点的企图。
分析人士、地区官员及外交人士称，在本周三于文莱召开的东亚峰会上，各方不太可能就解决南海主权争议问题取得任何实质性进展，中国与其他南海主权申索国或仍难以化解紧张关系。
中国与一些亚洲国家均对南海提出主权要求。随着中国军力壮大，加上美国战略重心重返亚洲，南海问题已成为亚太地区最大的热点问题之一。
美国表示在南海问题上的官方立场是保持中立，但该国却向中国和其他申索国施压，希望通过谈判解决问题。美国认为，涉及各方应避免动用武力，不能采取任何阻碍海上交通的行为。
奥巴马原本计划在文莱的东亚峰会上提出南海问题，但受政府停摆影响，他取消了亚洲之行。美国国务卿克里将代替奥巴马出席东亚峰会。
“总之，在总统（奥巴马）缺席的情况下，很难看到美国如何以强有力的方式和同样的权威来表达这些关切，”澳大利亚国防学院研究南海问题的专家塞耶（Carl Thayer）说道。
本周，中国方面公开指责美国介入南海问题。
中国外交部副部长刘振民称，涉及南海有关争议应该由声索国通过直接协商谈判来解决，域外国家的介入只会使问题复杂化。
中国希望以一对一谈判的方式解决南海问题，而不是多边谈判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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