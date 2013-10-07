中国称美日澳盟友关系不应成为介入领土主权争议借口

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透上海10月7日 - 中国周一表示，美国、日本和澳大利亚彼此是盟友关系，但这不应成为介入东海和南海领土主权争议的借口，并敦促各方停止有损地区稳定的言行。
周五，澳大利亚外长毕晓普、日本外相岸田文雄及美国国务卿克里在印尼巴厘岛举行美日澳三边战略对话部长级会议，并在会议期间提及了相关的海事争端。
中日关系因钓鱼岛问题近几年来一直处于紧张状态。越南、菲律宾、马来西亚及文莱等国家则在南海问题上与中国存在分歧。
根据美国国务院网站，美日澳三边战略对话部长级会议发表联合声明，反对可能改变东海现状的“强制或单边行动”，并呼吁南海问题争议各方不要采取会破坏稳定的行动。
中国外交部发言人华春莹称：“美、日、澳彼此是盟友关系，但这不应成为介入领土主权争议的借口，否则只会使问题更加复杂化，损害各方利益。”
“我们敦促有关国家尊重事实，明辨是非，谨言慎行，停止任何不利于问题妥善处理、有损地区稳定的言行。”
此外，对于岸田文雄在亚太经合组织外长早餐会上提及海上安全问题，中国外交部发言人秦刚周日称：“中国外交部副部长李保东已当场表示，亚太经合组织是经贸合作论坛，多年来始终坚持不引入政治安全和敏感争议问题的传统。”
“长期以来，本地区的航行自由和安全都不存在问题。”
“炒作所谓海上安全问题，不利于维护航行自由和安全的真正努力。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)