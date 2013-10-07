中国称美日澳盟友关系不应成为介入领土主权争议借口

路透上海10月7日 - 中国周一表示，美国、日本和澳大利亚彼此是盟友关系，但这不应成为介入东海和南海领土主权争议的借口，并敦促各方停止有损地区稳定的言行。

周五，澳大利亚外长毕晓普、日本外相岸田文雄及美国国务卿克里在印尼巴厘岛举行美日澳三边战略对话部长级会议，并在会议期间提及了相关的海事争端。

中日关系因钓鱼岛问题近几年来一直处于紧张状态。越南、菲律宾、马来西亚及文莱等国家则在南海问题上与中国存在分歧。

根据美国国务院网站，美日澳三边战略对话部长级会议发表联合声明，反对可能改变东海现状的“强制或单边行动”，并呼吁南海问题争议各方不要采取会破坏稳定的行动。

中国外交部发言人华春莹称：“美、日、澳彼此是盟友关系，但这不应成为介入领土主权争议的借口，否则只会使问题更加复杂化，损害各方利益。”

“我们敦促有关国家尊重事实，明辨是非，谨言慎行，停止任何不利于问题妥善处理、有损地区稳定的言行。”

此外，对于岸田文雄在亚太经合组织外长早餐会上提及海上安全问题，中国外交部发言人秦刚周日称：“中国外交部副部长李保东已当场表示，亚太经合组织是经贸合作论坛，多年来始终坚持不引入政治安全和敏感争议问题的传统。”

“长期以来，本地区的航行自由和安全都不存在问题。”

“炒作所谓海上安全问题，不利于维护航行自由和安全的真正努力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。