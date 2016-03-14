特写：亚洲联贷市场活水诱人 出现罕见主权融资三连发

路透香港3月14日 - 亚洲贷款市场流动性颇高，已吸引到三宗政府融资，2016年可能成为10年来本地区主权贷款融资最繁忙的一年。

蒙古、巴基斯坦以及斯里兰卡三个国家的政府正考虑总计至少5.5亿美元的联贷融资--如果市场反响良好，总筹资额可能翻一番。

蒙古政府准备通过一笔三年或五年期贷款，筹资至少2亿美元；巴基斯坦政府计划至少贷款1.5亿美元，期限为18个月。这两宗贷款都设有金额不详的绿鞋贷款选项，由瑞士信贷牵头。斯里兰卡则寻求2亿美元三年期贷款，绿鞋贷款规模为3亿美元，预计将由四家银行牵头。

这三个债信评级均为B的国家政府，集体入市融资，突显出亚洲银团贷款市场的吸引力，不过银行业人士表示，时间接近只是巧合。

“亚洲贷款市场同时有一宗以上的主权融资，这情况十分罕见，不过那只是巧合。渴望将资金投向资产的银行，这次将会挑花了眼，因为整体市场从去年以来就景气放缓，这几笔交易来得正是时候，而且回报颇有吸引力。”香港一位办理联贷的银行人士说。

上述三个国家里，蒙古是唯一从未以主权身份涉足联贷市场融资的国家。巴基斯坦则是2014年初以来第五次筹办银团贷款，斯里兰卡上一次联贷是在八年前。

不过，这三个国家这次的联贷利率都低于在全球债市的融资成本。蒙古的债信评级为B2/B/B(穆迪/标普/惠誉)，巴基斯坦的评级为B3/B-/B，斯里兰卡的评级是B1/B+/B+。

三个国家获得的待遇并不一样。蒙古这笔首次联贷的定价最高，三年期和五年期分期偿还贷款的最高综合收益分别是616.67个基点和661.58个基点，利率则分别较Libor加码575个基点和625个基点。贷款的平均期限是4.1年。

由于巴基斯坦距离上次办理联贷的间隔很短，因此付出较高成本。巴基斯坦去年12月完成其有史以来最大一笔银团贷款--这笔3.25亿美元、18个月贷款的最高综合收益定在接近400个基点，利率较Libor加码325个基点。这次最新联贷的最高综合收益定为413.33个基点，利率较Libor加码280个基点。

斯里兰卡的贷款定价尚不得而知。斯里兰卡的前两次联贷皆为1.5亿美元三年期子弹式贷款，分别在2008年3月和6月完成，综合收益是260个基点。

**物以稀为贵**

鉴于主权借款人的稀缺性，三宗贷款料均将吸引到银行参贷，尤其是在与其他定价较窄的主权相关公司贷款相比的情况下。

港铁公司正在贷款市场筹办一笔150亿港元(19亿美元)双档贷款，这笔贷款分为等额的三年期定期贷款和五年期循环贷款。贷款定价相对将窄，分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码54和64个基点，综合收益分别为63和73个基点。港铁公司的评级为Aa1/AAA/AA+，香港政府持有港铁公司75.69%的股权。

“主权贷款对于亚洲的银行市场将具有吸引力，因为该市场没有太多此类交易。另外，主权贷款是那些在这些国家不受限制的银行的一个媒介，”香港另一位银行贷款人士说。

自1991年以来，亚洲主权贷款市场仅有63宗联贷交易达成，金额共计230亿美元。相比之下，主权借款人在该地区发行的债券规模要大得多。

不过，全球震荡增加了发债融资的变数。例如，蒙古就因已发行债券的收益率不断攀升而被债市拒之门外。该国已委托四家银行发行美元债券，并在1月中完成了路演，但并未启动这一交易。

目前寻求贷款的这三个主权国家在债市融资的成本也会更高。

斯里兰卡在2015年发行了两次10年期公债，两批公债的价格均已远远低于发行价。该国发行的15亿美元票面利率6.85%、到期时间为2025年11月的公债，目前的收益率为7.76%。

“事实上，贷款市场的借款成本比债市低得多，”第二位香港的银行人士说，“不过这些主权借款人的发债窗口何时开启仍有待观察。”

巴基斯坦上次在国际债市发债是在9月，当时发行了5亿美元10年期公债，收益率相当于8.25%。这批公债的价格已升至104.21，收益率相当于7.61%。(完)