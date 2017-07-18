亚洲主权投资者与私募型基金对决 抢投非公开上市资产

路透新加坡7月18日 - 在上市公司股价变得昂贵之际，亚洲主权投资者在其投资组合中越来越多的加入非公开上市公司，此策略可能有风险，因这是和坐拥大量现金的私募型基金正面对决进行竞争。

中国投资有限责任公司(CIC)和新加坡淡马锡控股是亚洲最大的两家主权投资者，它们的这类投资本月在投资者年度绩效检讨中受到瞩目。它们并在检讨中警告，股市投资的大环境愈来愈具挑战性，使得回报备感压力。

淡马锡增加在非上市公司的投资；CIC则考虑扩大其美国直接投资。

“今天当公开市场变得非常昂贵时，我们就更多投向非公开市场，”淡马锡投资组合策略暨风险事业群联合主管Rohit Sipahimalani表示。

截至2017年3月底为止，淡马锡规模为2,750亿坡元(2,008.8亿美元)的投资组合当中，投资于未上市资产的占比已从2011年的22%增长至40%，达到纪录高位1,100亿坡元。这当中包括其以8亿美元投资取得的Verily Life Sciences少数股权，这是一家从谷歌母公司Alphabet分拆出来的公司。

消息人士称，CIC同意以122.5亿欧元收购黑石的欧洲仓储业务，创下欧洲史上规模最大的一笔私募股权不动产交易案。

分析师说，随着各路基金争抢交易，在拥挤的市场中风险逐渐上升。

“主权财富基金通常是长期投资，而且没有显性负债，所以得以成为流动性欠佳的工具的理想投资者。我相信他们将更加转向私募股权交易案。”纽约州立大学水牛城分校国际融资学副教授Veljko Fotak说。

“我想主权财富基金将乐于扮演风险资本家，而他们将陷入麻烦，因为在这个非常小的战场上，已有太多资本在互相竞争。”

主权财富基金比较图表tmsnrt.rs/2tskfub

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