焦点：技术升级及关税双管齐下 东南亚钢企力争摆脱中国进口阴影

2016年6月14日在越南拍到的一家钢铁厂质检场景。 REUTERS/Kham

路透河内/曼谷6月23日 - 随着建设热潮刺激东南亚钢铁需求，越南、印尼和泰国等国家正通过升级本国钢铁生产科技和征收关税，迎战来自中国大量进口钢铁。

欧美钢铁业者带头指控中国钢铁倾销，但在许多东南亚国家，向中国进口的廉价钢铁占到全部消耗量的三分之二。中国钢铁的前10大出口国之中，东南亚占据其中六席，而东南亚自己的钢厂产能利用率已经降至不到40%。

尽管中国钢铁占主导地位预计还将持续数年，但旺盛的需求正在推动越南、印尼等国家努力建设更现代的钢厂，好更能与中国大型钢厂竞争。

“中国是钢铁市场的一个主要势力，以大量供应主宰市场，但我们有办法应对这种状况，”越南最大钢企和发集团(Hoa Phat Group)HPG.HM总经理Tran Tuan Duong对记者表示。

和发计划利用五到10年的时间，采用现代高炉科技，把产能提高两倍至600万吨。

台湾台塑集团(1301.TW)斥资106亿美元在越南河静省规划的钢铁厂工程正在进行，初期粗钢年产能为700万吨，但原本计划本月点火启动的第一座高炉，因环境争议被迫延期。

**贸易关系紧张**

随着中国钢铁出口激增，其与国际的贸易关系也日益紧张；过剩产能据估计超过3亿吨，是日本年产出的三倍。

由于东南亚许多钢铁厂的电弧炉使用废钢为原料，而中国厂商的高炉使用成本低廉得多的铁矿石，东南亚的钢铁厂没有办法和中国竞争，因此受到严重打击。

东盟钢铁委员会(ASEAN Iron and Steel Council)会长Roberto Cola称，许多电弧炉工厂停工闲置。2010年中国与东盟(ASEAN)10成员国自由贸易区全面启动、钢铁等多种商品关税降低后，东盟国家钢铁厂的产能利用率已从大约65%减至不到40%。

和发集团的Duong称，越南可与其他东南亚国家竞争。

“但贸易协定也包括了中国，所有问题都来自于此，”他说。

越南2015年是中国钢铁的第二大市场，据英国咨询公司MEPS，越南进口了1,011万吨中国钢铁。国际钢铁协会的数据显示，越南2015年的钢铁产量只有610万吨。

“就东南亚整体而言，这有点像先有鸡还是先有蛋的问题，”MEPS分析师Jeremy Platt说，“廉价的进口钢铁使他们的经济发展受益，但同时阻碍了他们发展钢铁行业的能力。”

**关税提高**

有几个国家采取关税措施，以保护本地产业。

越南3月对从中国和其他地区进口的钢铁征收14-23%的临时反倾销关税。还对更多中国钢铁产品额外征收高达25%的进口关税，此举将一直持续到2019年10月。

一位发言人称，泰国商务部正在制定反倾销法最终草案，预计将在2016年底提交审批。

这些国家的本土钢铁生产商希望抓住预期的需求跳升来大赚一笔，促使这些举措出台。

东盟钢铁委员会会长Cola表示，印尼和菲律宾累积了大量待建的基础设施，到2018年东盟钢铁消费预计由去年的7,000万吨升至8,000万吨。

印尼的克拉卡陶钢铁(Krakatau Steel)(KRAS.JK)正在雅加达西部建设一座产能为120万吨的高炉，预计不久就会完工。

和发集团的总经理Duong表示，2016年头五个月，越南钢铁消费激增34%，未来10年的年需求增长率预计将超过10%，因为经济迅速增长刺激了基础设施的发展。

钢铁类股价格已如预期般上涨。今年越南和发集团的股价上涨了35%，规模较小的竞争对手莲花集团HSG.HM大涨94%，克拉卡陶钢铁上涨了123%。

在泰国，钢铁生产商预计三年来需求将首次录得年度增长，因政府启动总额超过500亿美元的基础设施建设项目。塔塔钢铁(泰国)(Tata Steel)(TSTH.BK)股价大涨近40%。

该公司是印度塔塔集团在泰国的分支，该公司4月取消了部分从泰国向印度出口的计划，以把钢铁供应给泰国市场。

“我们看到钢铁需求改善的迹象，主要来自政府的城市铁路和道路等项目，”塔塔钢铁(泰国)首席执行官Rajiv Mangal表示。他预计今年营收增长10%。

东南亚钢铁需求图表：tmsnrt.rs/1XmSjD6 (完)