亚股赢得喘息时间 因全球债市跌势暂时止住

路透东京11月16日 - 亚洲股市周三由上日所及四个月低点回稳，得益于全球债市止住下跌、特朗普当选后美元的涨势暂时告一段落，以及隔夜美股收盘创下纪录高位等因素。

美国总统当选人特朗普拟实施的减税和扩大基础设施支出的计划，可能刺激需求，而他提出的遣返非法移民并对廉价进口商品征税的方案，如果得以实施，市场认为将推高通胀率。

这一前景使人预期，美国升息速度可能快于之前设想，美元受此预期提振而上涨。但投资者仍在评估特朗普执政将带来的机会。

“市场目前有些缓下来。但人们还是希望再发掘一下这个题材，”摩根大通资产管理驻东京的全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

“以美国市场来讲，投资者着眼于未来基础设施支出等因素，将投资从债券转向股票。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周三上涨0.6%，从本周稍早触及的四个月低位反弹。

美元涨势引发市场担心，投资人可能将资金撤离新兴市场，转入美国。MSCI明晟新兴市场股指周二勉力上扬0.3%，先前四个交易日累计大跌7%。

日本股市日经指数.N225周三上涨1.1%，触及九个月高位，受益于美元兑日圆由五个半月高位回落。

美元/日圆在亚洲早市尾盘报109.03日圆，已脱离周二触及的109.34高位。

美国股市道琼工业指数.DJI收高0.29%创纪录收盘高位，标普500指数.SPX涨0.75%。

特朗普上周意外胜选以来，美股已大幅上涨，美债价格大跌，收益率大幅上扬。

美国10年期公债收益率从周一的11个月高位2.302%下滑至2.207%，但仍大大高于大选之前1.86%左右的水平。

美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品，直指经济持续增长，可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下月升息。

联邦基金利率期货目前预估美联储升息概率为85%，大选前预估为75%。

两年期美债收益率周三降至0.989%，周二曾触及10个月高位1.029%。

Nikko SMBC Securities资深策略师Makoto Noji称，该公司预估美国两年期公债走势正在消化美联储未来两年升息五次的可能性。

“如果我们把预期建立在(美联储主席)叶伦渐进升息的基础上，基本上可理解为每年升息两次，那么我们可以说，市场已经消化了当前可以想象得到的紧缩，”Noji表示。

“但当然，如果特朗普的政策刺激通胀，每年两次升息无法控制的话，美债市场可能会再次大幅震荡，”他说。

美债收益率大幅上升已吸引投资者买入美元，美元指数周二触及近两年新高。

周三亚洲时段该指数略有下跌至99.982，但相较逾13年半高位仍只低0.5%。

欧元兑美元报1.0724，略高于周一的1.0709，这是近一年最低水准。人民币兑美元也走软至6.8703，为2008年12月以来最低。

现货金报每盎司1,232.3美元，距周一所及五个半月低位1,211.8美元不远。

相比之下，油价在大约两周最高水平附近徘徊，周二油价曾大涨近6%，因押注石油输出国组织(OPEC)成员国将在本月稍后会议上达成减产协议。

美国原油期货报每桶45.67美元，周二尾盘涨至46.09美元，为11月2日以来最高。(完)