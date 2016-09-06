亚股上涨而澳股下滑 投资者等待澳洲央行利率决定

路透新加坡/东京9月6日 - 亚洲股市周二小涨，投资者在等待澳洲央行政策会议结果，市场预期该央行将维持利率不变。

欧洲股市周一触及八个月高位，随后回落，因美国金融市场因劳工节休市，市场成交不旺。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%。

在澳洲央行0430GMT公布声明前，澳洲股市跌0.3%。

路透访问的33名分析师全部预计，央行在周二的政策会议上将按兵不动，金融市场押注降息机率极低。是次会议是澳洲央行总裁史蒂文斯9月退休前主持的最后一次会议。周一和周二出炉的一系列普遍乐观的数据突显了维持利率不变的理由。

5月和8月宽松政策后，澳洲央行或许会暂停行动，观察这些举措对经济的影响，之后再决定是否还需要更多刺激。

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner在报告中写道：“今日澳洲央行会议似乎不太可能令投资者有理由改变对经济前景的看法。”

“澳洲央行将会等到来自美国联邦储备委员会(美联储/FED)以及国内通胀压力的更多信息，才会有下一步动作。”

日经指数.N225涨0.2%，美元兑日圆涨0.1%，报103.52，周一曾下滑0.6%。

日本央行总裁黑田东彦在周一的讲话中暗示，他愿意通过采用现有和新工具来进一步放松货币政策，但承认，日本央行的负利率政策可能会打击公众对日本银行系统的信心，这表明日本央行已越发在意刺激措施不断上升的成本。

“黑田是只会强调宽松政策好处的人，对于那些曾经相信黑田的人而言，这场演讲令他们失望了，”SMBC日兴证券分析师Makoto Noji说。

“诚然，由于他老是在说刺激政策的好处，所以他不太可能改变其政策框架。然而许多市场人士或许已感觉到，未来所付出的代价可能已高过好处。”他说。

美元指数下滑0.1%至95.731。

来自全球主要经济体的领导人周一在中国杭州举行的20国集团(G20)峰会上同意协调宏观经济政策；但面对全球化和自由贸易遇到的越来越大的挑战，会议几乎没有提出实质性的应对建议。

英镑兑美元小涨0.1%至1.3314美元，周一曾触及七周高点，因调查显示8月份英国服务业从6月退欧公投引发的滑坡中强劲反弹，创该项调查20年历史上最大按月升幅，也超过路透调查中所有分析师的预期。

欧元兑美元持稳于1.1154美元。

“欧洲交易时段的开始将伴随着德国工业订单数据的公布。预计订单在上月下滑后将出现类似幅度的小升，”FXPrimus投资研究主管Marshall Gittler在报告中表示，“工厂订单若表现良好可能提振欧元。”

在两大产油国俄罗斯与沙特阿拉伯周一证实已同意就稳定油市进行合作后，油价上涨。

美国原油跳升1.9%至每桶45.28美元，布兰特原油上涨0.1%至每桶47.68美元。(完)