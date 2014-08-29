亚洲股市下滑 因乌克兰紧张局势升级

路透东京8月29日 - 亚洲股市周五下滑，乌克兰紧张局势打击投资者的风险偏好，推升避险的日圆。

乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队已经进入乌国境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持，使得已持续五个月的内战骤然升级。

美国周四公开指责俄罗斯向乌克兰派遣作战部队，并威胁要加强对俄罗斯的经济制裁，但美国当局没有将俄罗斯加大对乌克兰分裂势力支持的相关举动称为入侵。

“鉴于俄乌紧张局势升级，以及欧元区数据疲弱，风险资产走低，”巴克莱在分析师报告中指出。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌约0.2%，脱离周四触及的2008年初以来最高点515.13。该指数料将录得周线跌幅，但8月整体料仍取得约0.3%的涨幅。

日股日经指数.N225下滑0.6%，受一系列疲弱数据的拖累。日经指数本周料也将收低，8月跌幅则可能达到约1.6%。

除了地缘政治疑虑外，本周全球债券收益率承压，因揣测欧洲央行最快下周推出新的刺激举措，以避免欧元区陷入通缩。

10年期德债收益率DE10YT=RR周四跌至纪录低位0.868%，30年期美债收益率US30YT=RR跌至14个月低位3.059%。

欧洲央行的消息人士周三表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

周四公布的数据显示，德国8月消费者物价指数(CPI)初值较上年同期上扬0.8%，符合路透调查预估，不过远低于欧元区接近但略低于2%的目标。

西班牙通胀数据降幅则小于预期，第二季GDP数据修正后增幅持稳。

该数据推动欧元EUR=跌回周三所及的一年低位1.3152美元。最新报1.3182美元，日内持稳，欧元本月料下跌逾1.5%，7月下滑了2.2%。

美元兑日圆JPY=小幅走低，跌至103.72，远低于本周早前所及七个月高位104.49日圆，尽管一系列日本数据显示，尚处在初期阶段的日本经济复苏在努力生根发芽。

周五公布的政府数据显示，日本7月家庭支出降幅超过预期，失业率小幅上升，工业生产继前月大降后依然增长乏力，表明出口疲弱和4月调升消费税对日本经济的拖累或比预期更久。

“失业率上升可能打乱日本央行对就业市场改善提振薪资和通胀的基本假设，”三菱东京日联银行首席外汇策略师Minori Uchida表示。

“市场现在似乎对日本经济不太有兴趣，但迈向年底那种情况或许会改变，因政府必须决定明年是否按照计划再度增税，”他并称。

现货金XAU=持稳，报每盎司1,290.23美元，此前因乌克兰局势紧张，金价已连涨三日。金价月线有望自6月以来首度上扬。

布兰特原油LCOc1涨约0.3%至每桶102.79美元，但月线恐连续两个月下滑，因供应充沛，且欧洲和中国需求疲软，盖过地缘政治面的疑虑。(完)

(编译 白云/戴素萍/高琦/王丽鑫/张若琪 审校 蔡美珍/王洋/王兴亚)

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