未来12个月亚洲股市走势颇强 因宽松政策和持续改革--贝莱德

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透香港12月2日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）(BLK.N)周二称，预期未来12个月亚洲股票将有颇强表现，因宽松的金融环境以及持续改革将带动投资回报率上升。
贝莱德亚洲股票团队主管施安祖在记者会上称，亚洲股票的基本因素正在改善，估计企业盈利增幅达高单位数，但前景转好，估值有提升空间，尤其是印度、南韩和中国市场。
“中国尚处于改革初阶，经济仍有些下行风险，但股票市场因憧憬政策转变而上扬。”他说。
他认为，中国经济正过渡至增速较低但质素较高的增长形态，在当局推出较小型和合理的措施（包括定向性提供流动资金及选择性推动基建项目）支持下，经济可望成功转型。
不过，为稳定经济增长，中国有可能进一步调控货币政策，长线前景将取决于更广泛改革的进度。
中国股市沪综指.SSEC周二大幅收涨3.1%至逾40个月新高，亦创近15个月最大单日涨幅，因市场预期短期流动性将进一步宽松，极大提振投资者情绪。
施安祖称，预料明年港股会跟随中国市场而上升，但由于利率敏感度高的公用事业、电讯以及地产股在恒生指数.HSI占比较高，美国潜在加息可能对这些股票产生不利影响。
而占领行动对港股带来不确定性，对经济亦有影响。
至于沪港通交投趋缓，施安祖认为，沪港通是内地股市开放的一步，相信市场参与度需要一段时间会慢慢提高，因内地投资者比较有兴趣投资本土股市，而境外投资者对A股的兴趣系于内地改革进程以及货币政策走向。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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