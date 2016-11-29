焦点：亚洲股债重挫后暂时企稳 投资者忧心后市续跌威胁

2015年8月24日，图为马来西亚林吉特和美元纸币。 REUTERS/Edgar Su

路透香港/新加坡11月29日 - 随着投资人为特朗普入主美国白宫而重新布局，将资金撤出亚洲，亚洲市场经历了两周重挫，之后虽已企稳，但仍然很容易受到进一步大量资本外流的重创。

美元指数在过去两周大涨逾6%之后，已回吐部分涨幅，亚洲股市则在大跌后重新站稳脚跟。

但分析师警告，这可能只是短暂的平静。

“现在要说亚洲市场最黑暗时刻是否已经结束，还为时过早，”新加坡瑞士信贷经济分析师Santitarn Sathirathai指出。“如果美元进一步上涨，或美联储态度鹰派，可能会引发更多资金外流。”

在特朗普当选的头两周，新兴证券市场缩水超过160亿美元，新兴货币重摔，凸显出这块依赖贸易区域的脆弱性。

多数亚太地区的11月官方外汇储备数据将在下周公布，其中包括中国、韩国及台湾。

有央行出手干预汇市，售出外汇以抑制本币下跌，这点可在外汇储备下降上体现出来；有人认为中国国有银行在在岸市场抛售美元。

从香港股市到印度股市，有资金大量外流，韩国债券和马来西亚债券还被大量抛售，因投资者在评估特朗普当选美国总统对该地区的影响，以及将资金放在那里才可获得最佳的回报。

**低成本流动性时代的终结**

全球金融危机以来亚洲获益颇丰，因主要央行向市场注入大量低成本流动性，但随着美国货币政策向正常化回归，风险厌恶情绪或将重返。

特朗普当选的直接影响是，部分刺激性资金掉头向本土回归，因投资者认定特朗普的支出计划或有助于美国经济增长，并拉动通胀上升，从而提升了对美联储将加快收紧货币政策的预期。

这种看法令美国公债收益率飙升，美元走高，并大幅侵蚀了亚洲公债收益率利差，而投资者恰恰需要这个利差来弥补他们所承受的额外风险。周五，10年期美国公债收益率涨至去年7月以来最高水平2.417%，两周左右时间涨超逾0.5个百分点。

美林在美国大选后一周对基金经理人进行的调查显示，新兴市场的投资配比已从大选前的31%降至4%，创五年来的最大降幅。

Jefferies对EPFR Global数据进行的分析显示，截至11月23日的两周，约有62亿美元资金撤出亚洲股市；过去三周，包括亚洲在内的新兴市场债券基金流出96亿美元。

“目前，亚洲各经济体需要进行的调整是消除部分过度投资的自然过程，”道富环球投资管理(SSgA)的亚太固定收益负责人Ng Kheng Siang说。

交易所数据显示，截至11月23日的一个月，流出印度债市的资金为4.3亿美元，韩国本月迄今流出的资金超过14亿美元。

马来西亚是受到打击最大的国家之一，马币(林吉特)在过去两周下跌逾5%，迫使央行采取措施保卫本币。

大华银行资产管理公司负责多元资产及股市策略的首席投资长John Doyle称，“我们在更多新兴市场中变得更具建设性前，目前可能会持观望态度。”

新兴市场短期外债与外汇储备的比率图表：tmsnrt.rs/2gmUIvd

新兴亚洲股市--净外资流动图表：bit.ly/2fKB0vI

(完)