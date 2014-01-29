亚洲股市反弹 土耳其升息带来安慰

日本东京一家股交所外的股指显示屏，摄于2014年1月28日。 REUTERS/Toru Hanai

* 日本股市反弹，结束四日连跌

* 土耳其升息425基点至12%，提振里拉

* 央行激进行动令人寄望新兴市场走向稳定

* 日圆下跌，而商品货币站稳

路透悉尼1月29日 -亚洲股市周三反弹，此前土耳其央行意外大幅升息，令人寄望这种大胆行动将止住新兴市场下跌的恶性循环并激发风险偏好。

该行动甚至盖过了美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议的风头。市场普遍预期美联储本周再度削减每月购债额100亿美元。

标准普尔e-mini期货涨0.5%。日股日经指数.N225涨1.7%，而日圆和黄金等避险资产则下跌。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.5%，此前连续三日下跌。

继印度央行升息之后，土耳其央行在紧急会议上决定，将隔夜存款利率大幅调高425个基点至12%。

“非常时期需要非常手段，这是个挽救信心的举措，”道明证券(TD Securities)驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

“该措施肯定会带来痛楚，但可能足以止血。看起来土耳其里拉作出正面反应，不过所有人都不清楚这种反应能否持续。”

初步迹象显示，土耳其央行的动作可能足以抑制里拉跌势，里拉兑美元在央行公布决定后跳升至2.1870，脱离周一所及的低位2.39。亚洲交易时段交投非常热络，而平常亚洲市场很少有里拉交易。

更多新兴市场央行料将采取行动，以控制本国通胀压力和资本外逃。南非央行周三将举行政策会议。

**等待FED决议**

仅仅是采取行动的前景，就已经帮助全球股市在经历数天的大跌后企稳。MSCI明晟新兴股市指数.MSCIEF小升0.4%，此前触及四个半月低位。

美国股市方面，道琼工业指数 .DJI周二收高0.57%，标准普尔500指数 .SPX上涨0.61%。

波动率指数(VIX)走势反映出市场基调趋于平静，该指数.VIX周二下跌逾0.9%至15.80，脱离高点18.99。

对大宗商品价格及全球经济成长敏感的货币从人气好转中获益。韩国工业生产数据意外强劲，缓解了近期中国数据疲软的影响，亦提供了帮助。

土耳其加息消息传出后，澳元兑美元上涨0.33美分至0.8800美元。韩国、印尼及马来西亚等新兴市场的货币全部开始走升。

另一方面，避险日圆回吐部分近期涨幅，美元兑日圆升至103.25，本周初曾触及七周低点101.71。

新兴市场仍易受美联储政策决定影响。美国缩减刺激规模，加之由此带来的公债收益率上涨，是基金将资金转投发达国家的原因之一。

然而许多投资人看来已经能够平静接受缩减购买资产计画，因美联储承诺将长时间维持利率于近零水准。

指标10年期公债收益率持稳于2.77%，本月稍早触及峰值3.04%。

商品市场上，金价跌至每盎司1,252.70美元，远离周一所及的高点1,278.01。

美国原油期货价格涨0.29美元至每桶97.12美元，触及今年来最高，因市场预期美国原油交割地库欣的原油库存将大减。布兰特原油周二上涨0.76美元至每桶107.45美元(完)

(编译/审校 张涛/杜明霞/王兴亚/孙茉莉/张若琪/张明钧)

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