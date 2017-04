亚股反弹 因并购热潮推升美股

* 美股触及纪录新高,因并购潮提振风险人气

* 人气转变有助于抵消对中国市场的担忧

* 金价和油价守住涨幅,主要货币在区间内波动

路透悉尼2月25日 - 亚洲股市周二收复部分失地,受助于美国股市因并购传闻涌动而涨至历史高点;金价则延续了近期涨势。

美国和欧洲投资者情绪乐观,也有助于缓和市场对中国的担忧。信贷收紧的传闻导致中国地产股周一重挫。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.5%,韩国综合股价指数.KS11上扬0.7%。

日本股市日经指数.N225上升1.4%,突破15,000点关口,进而提振美元兑日圆。澳洲股市短暂触及2008年中来最高,受强劲的企业财报支撑。

亚洲市场跟随华尔街走势,隔夜标准普尔500指数触及盘中纪录高位,Nasdaq指数升至14年高点。

道琼工业指数.DJI收高0.64%,标准普尔500指数.SPX收涨0.62%,Nasdaq指数.IXIC收涨0.69%。欧洲FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.64%。

德国企业信心出人意料地改善,增添了对欧元区经经济复苏的乐观情绪,并帮助提升了欧洲股市。穆迪将西班牙主权债信评级上调一个级距,也有助于欧股的表现。

最新的美国数据令人失望,但背后的原因又一次指向恶劣的天气。美国投资者将焦点放在了一系列并购活动之上,这些活动向市场注入了现金,并暗示企业领袖的信心在加强。

射频芯片商RF Micro Devices Inc RFMD.O以大约16亿美元的价格收购竞争对手TriQuint Semiconductor Inc TQNT.O;Men's Wearhouse Inc MW.N将其对Jos. A.Bank Clothiers Inc JOSB.O的收购报价上调逾10%。

美国公债价格下跌,因资金流向股市。指标10年期美债收益率(殖利率)报2.74%,隔夜小升2个基点。

风险偏好发生转变,提振对全球经济成长敏感的货币,其中澳元升至约0.9032美元,周一上涨0.005美元。

日经指数的涨势助推美元升至102.50日圆;欧元兑美元则在1.3735水准展开拉锯。

现货金持坚于每盎司1,336.05美元,之前触及四个月高位,但在10月高点1,361.60美元面临强大阻力。

油价周二小跌,供应面担忧在上日提振油价。布兰特原油下跌0.11美元至每桶110.53美元,美国原油跌0.29美元至102.53美元。(完)

(编译 朱晓军/杜明霞/王洋/王兴亚;审校 徐文焰/张明钧/石冠兰)

