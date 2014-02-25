亚股反弹 因并购热潮推升美股

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美股触及纪录新高，因并购潮提振风险人气
* 人气转变有助于抵消对中国市场的担忧
* 金价和油价守住涨幅，主要货币在区间内波动
路透悉尼2月25日 - 亚洲股市周二收复部分失地，受助于美国股市因并购传闻涌动而涨至历史高点；金价则延续了近期涨势。
美国和欧洲投资者情绪乐观，也有助于缓和市场对中国的担忧。信贷收紧的传闻导致中国地产股周一重挫。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.5%，韩国综合股价指数.KS11上扬0.7%。
日本股市日经指数.N225上升1.4%，突破15,000点关口，进而提振美元兑日圆。澳洲股市短暂触及2008年中来最高，受强劲的企业财报支撑。
亚洲市场跟随华尔街走势，隔夜标准普尔500指数触及盘中纪录高位，Nasdaq指数升至14年高点。
道琼工业指数.DJI收高0.64%，标准普尔500指数.SPX收涨0.62%，Nasdaq指数.IXIC收涨0.69%。欧洲FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.64%。
德国企业信心出人意料地改善，增添了对欧元区经经济复苏的乐观情绪，并帮助提升了欧洲股市。穆迪将西班牙主权债信评级上调一个级距，也有助于欧股的表现。
最新的美国数据令人失望，但背后的原因又一次指向恶劣的天气。美国投资者将焦点放在了一系列并购活动之上，这些活动向市场注入了现金，并暗示企业领袖的信心在加强。
射频芯片商RF Micro Devices Inc RFMD.O以大约16亿美元的价格收购竞争对手TriQuint Semiconductor Inc TQNT.O；Men's Wearhouse Inc MW.N将其对Jos. A.Bank Clothiers Inc JOSB.O的收购报价上调逾10%。
美国公债价格下跌，因资金流向股市。指标10年期美债收益率(殖利率)报2.74%，隔夜小升2个基点。
风险偏好发生转变，提振对全球经济成长敏感的货币，其中澳元升至约0.9032美元，周一上涨0.005美元。
日经指数的涨势助推美元升至102.50日圆；欧元兑美元则在1.3735水准展开拉锯。
现货金持坚于每盎司1,336.05美元，之前触及四个月高位，但在10月高点1,361.60美元面临强大阻力。
油价周二小跌，供应面担忧在上日提振油价。布兰特原油下跌0.11美元至每桶110.53美元，美国原油跌0.29美元至102.53美元。(完)
(编译 朱晓军/杜明霞/王洋/王兴亚；审校 徐文焰/张明钧/石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。