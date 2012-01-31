亚股及欧元回升 看好希腊达成债务协议但忧心葡萄牙

* MSCI日本以外亚洲股市指数上涨0.6%,本月有望上涨近10%

* 日圆/美元徘徊在纪录高位附近

路透东京1月31日电---亚洲股市和欧元周二扳回稍早跌幅,此前希腊总理帕帕季莫斯引发外界看好本周可望达成债务协议以避开违约,但市场开始担心葡萄牙可能需要第二次纾困.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS开低,但之後反弹升0.6%,有望创下近10%的月涨幅.该指数之前已连跌两个月.

日经指数.N225反转上扬,微升0.2%.

1月多数时候亚洲股市都受到支撑,因全球多国央行采取大举注入流动性的举措,以缓解欧洲信贷紧缩忧虑,而美国和德国数据显示其经济也没那麽悲观.

股市上涨有可能令市场迎来整固;韩国工业生产数据疲弱说明,亚洲地区已经感受到欧债危机打压全球需求的痛楚.

希腊与民间债权人之间的协商进度缓慢,但希腊总理帕帕季莫斯表示,与民间债权人的债务谈判取得重大进展,寻求在本周末前达成明确协议.

"大涨之後,亚洲资产将经历一番盘整,不过协议仍有可能达成,投资人正延後其对协商的期望,"香港法国东方汇理银行亚洲除日本以外地区高级分析师Frances Cheung说.

她说,韩国数据更加深化有关欧洲撙节措施对经济成长造成负面影响的忧虑.

**欧元技术面看空**

欧洲领导人周一就欧元区永久救助基金达成一致,欧盟27国中有25国支持由德国发起的更严格预算纪律协定,但在财政撙节下还要能实现经济增长则面临艰困阻力.

欧元兑美元上涨0.1%至1.3159美元,但在六周半高点1.3235下方受阻.美元兑日圆徘徊在纪录低点附近,报76.30日圆,在10月31日触及的纪录低点约75.31日圆上方不远.

零售交易服务提供商City Index Group首席全球策略师Ashraf Laidi在研究报告中称,技术分析显示欧元前景偏空,这在欧元/美元一个月期权波动率,以及标准普尔500指数.SPX未能突破八个月阻力位中得到暗示.

他预计在3月末时欧元或跌破1.25美元,除非欧元升穿1.35美元,他才可能改变看法.

"即使希腊与民间债权人达成减债协议,并能够在3月20日支付145亿欧元的债务,希腊与意大利撙节措施中的财政和增长目标仍然需要国际货币基金组织(IMF)监察者考虑,更不用说葡萄牙公债遭遇的流动性问题,"他表示.

10年期葡萄牙公债收益率(殖利率)上涨至逾17%,触及欧元问世以来的高位,引发市场担忧葡萄牙可能步希腊後尘,需要第二次纾困才能避免无序违约.

但意大利较长期借贷成本周一降至略高於6%,为10月以来最低位;意大利新近曾遭遇市场猛烈攻击,因市场对其再融资的能力缺乏信心.

"葡卜牙的利差扩大,但实际上并未波及其他二线国家,因此情势仍受到相当的控制,"法国东方汇理银行的Cheung表示.

外资泰半仍不愿承接较长期的意大利债券,但该国银行业已加速购买国内债券,这多半拜欧洲央行提供低廉的三年期贷款所赐.

亚洲信贷市场略微走疲,亚洲除日本以外市场iTraxx投资级指数利差周二扩大约2个基点.(完)

--编译 戴素萍/李爽/李婷仪/李春喜/龚芳;审校 张若琪/田建华/沈以文 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。