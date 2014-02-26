亚股走势迟滞 中国政策疑虑使投资者谨慎

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
* 隔夜美股收平且数据好坏不一，亚股没有明确方向
* 人民币周二大跌后暂时持稳
* 汇市横盘波动，黄金接近四个月高点
路透悉尼2月26日 -亚洲股市周三走势迟滞，隔夜美国股市收平近持平，且没有重大经济数据公布，对中国政策动向缺乏透明度的担忧使投资者保持谨慎。
中国股市继周二大幅下跌后继续走低，不过跌幅相对有限，沪综指 .SSEC跌0.3%。
亚股整体亦小幅上扬，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.04%。
日股日经指数.225扳回盘初失地至仅下跌0.1%，周二上扬1.4%。
“本周剩余时间，日经指数可能缺少走势指引，交投亦将清淡，因投资者需要更多刺激因素来建仓，”三井住友信托银行首席投资官Masashi Oda称。
“该股指可能守在14,500至15,000点区间。”
美国数据好坏不一，无法提供指引。一项备受关注的楼市调查报告显示，12月房价涨幅略高于预期，不过2月消费者信心逊于预期。
道指.DJI周二收低0.17%，标准普尔500.SPX跌0.13%，上日创纪录高位。
指标10年期美债收益率持稳在2.71%，隔夜跌约4个基点，收益率约在2.57-2.79%交易区间的中值。
金价回到每盎司1,338.46美元，脱离四个月高位1,343.40。
在汇市方面，交易员称月底前淡静，下周则有大量重要全球数据。美元兑日圆小升至102.30，但兑欧元持稳在1.3742。
欧元过去六个交易日均陷于1.3685-1.3773的区间。
**中国迷局**
人民币在周二大跌之后，周三趋向走稳。人民币早盘报6.1270，较周二收盘价几无变动。
交易商怀疑中国央行推动了近期人民币下跌，以向市场注入双向波动性，并打乱囤积大量人民币多仓、指望其持续升值的投机客阵脚。
2013年，人民币在新兴货币中倍受青睐，上涨近3%，而大多其他新兴货币兑美元都在贬值。多数分析师预计人民币今年将进一步上涨2-3%，但目前走势变化动摇了市场信心。
部分分析师认为，中国央行可能在让市场准备迎接更多改革。
“在汇市发出这样一个警告信号，也可以看做是在放宽人民币交易区间之前的明智之举，”澳新银行分析师Patrick Perret-Green表示。
澳新银行认为，未来几个月内，波动区间料由当前的1%放宽为2%，迈向放宽限制，应被视为正面的一步。
然而他也审慎表示，疲弱的不仅限于人民币和股市。铜价及钢价大幅下挫，货币市场利率整体下降，处于避险的转变，暗示市场对经济的疑虑升温。
“目前为止全球其他市场的反应如果不说是反常的话，也处于明显放松状态。这种情况能持续多久大有疑问。”
油市方面，布兰特原油微升0.04美元至每桶109.55美元；美国原油微涨0.02美元至101.85美元。(完)
(编译 李春喜/许娜/高琦/朱晓军/张若琪 审校 艾茂林/石冠兰/李婷仪/于春红/杜明霞)
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