亚股因经济疑虑承压 中国PMI数据令市场暂宽慰

* MSCI日本以外亚洲股市指数下跌0.2%,日经指数小升

* 欧元脱离高位,下跌0.2%

* 中国PMI数据令市场暂时宽慰

路透东京2月1日电---亚洲股市周三下跌,美国数据疲弱打压近期有关美国经济可望摆脱欧债危机阴霾的乐观情绪,投资人因而对即将出炉的制造业调查数据保持警戒.

摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS小跌0.2%,中国官方制造业采购经理人指数(PMI)优於预期,暂时有助於缩减其跌幅.该股指1月收高近10%,为三个月来最佳月度表现.

日本日经指数.N225开低,但随後上升0.1%,追随泛亚太股市缩减跌幅的脚步.

澳洲股市收复近半数失土,同时澳元也略走升.因中国公布1月制造业温和扩张,官方PMI为50.5,连续第二个月回升,高於此前路透预估中值49.5.

不过市场很快就回吐大多数涨幅.

若数据低於预期,可能加深中国决策者未采取足够措施刺激成长的忧虑,并令与商品相关的货币承压,因担心需求将会疲软.

"数据仅仅凸显成长低迷,由於欧洲是亚洲的主要出口市场,欧债危机影响全球实质经济变得愈发明显,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Takao Hattori表示.

"欧元区债务问题转变成全球金融危机的可能性已经大幅减退,全球经济成长陷入停滞的风险也较低,但这并不能改变整体经济下滑的情况."

**韩国出口下滑**

稍早韩国公布数据显示,韩国1月1-20日对欧盟出口较上年同期下降44.8%,初步贸易数据亦显示,该国1月出口同比降6.6%,预估为上升0.7%.

中国、欧元区制造业调查数据以及美国供应管理协会制造业数据将於今日稍晚出炉.欧元区1月通胀初值、美国1月ADP就业数据也将公布.

这些经济数据料显示,在需求放缓的影响下,2012年许多经济体开年经济表现疲弱,使全球央行承压维持扩张性政策以支持经济增长.

"未来数月通胀料进一步下滑,给予央行降息空间.由於市场已经消化了降息的可能,在揣测市场走势时需求关系将更加管用,"渣打银行在研究报告中称.

美国股市周二受到打击,因美国11月房价跌幅大於预期,且1月消费者乐观程度降低.

**债券走坚**

美元兑日圆报76.14,触及周二创下的三个月低点.欧元下跌,因希腊政府与民间债权人的债务重组谈判未取得具体进展.欧元下跌0.2%至1.3060.澳元兑美元一度升至1.0638,然後回落至1.0616.

希腊正竭力使外国债权人相信,其能够通过改革补足资金缺口.希腊一位高级银行人士表示,旨在避免违约的换债协议基本准备就绪,但最终协议取决於希腊政府展现出推进严厉举措的决心.

葡萄牙表示,无意寻求更多资金或扩大780亿欧元的援助方案,确信至少一年内能够偿还到期债务.葡萄牙今年仅有一笔债务到期,偿债压力远比希腊要轻.

葡萄牙公债收益率(殖利率)在近期大涨後暂获喘息,10年期公债收益率从17%上方回落至16.49%.

意大利和西班牙公债的收益率也从难以为继的高位回落.

日本30年期公债收益率周三跌至四个月低点1.890%.

"由於信用风险依然高涨,工业化国家的公债将可能继续吸引投资者,"Hattori说.

亚洲信用市场受抑,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差收窄数个基点.(完)

--编译 戴素萍/李婷仪/李爽/李春喜/王兴亚;审校 张若琪/张荻/龚芳/丁琦

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