亚股受中国PMI数据拖累回落 债市受避险买盘支撑

* 亚股回落，因汇丰中国PMI数据令人失望

* 美国和欧洲债券受到通胀温和避险买盘的支撑

* 美元兑日圆下跌，此前未能守住非农就业报告前的涨幅

路透悉尼5月5日 -亚洲股市周一转为走低，此前公布的中国制造业调查报告令人失望。乌克兰危机持续发酵，使得金市和债市持续受到良好买盘支撑。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。此数据公布后，亚股将早盘涨幅悉数回吐。

但至少服务业的表现较好，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国4月官方非制造业商务活动指数微升至54.8，为年内次高点。

不过投资者似乎较侧重负面因素，中国沪综指.SSEC下跌0.75%，台股加权股价指数.TWII走低0.1%。

澳洲股市则逆转稍早涨势，下滑0.2%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%。

日本及韩国因假期休市，且投资者对乌克兰的危机心存顾忌，使得金融市场交投偏淡。

亲俄武装分子周日袭击了乌克兰敖德萨一个警局。此前乌克兰的亲俄派和反俄派周五在敖德萨街头发生冲突，一栋大楼着火造成数十人死亡，还有部分人被击毙。

外界认为这种紧张情势是促使黄金上涨的一个原因。现货金上升5美元，至每盎司1,305.56美元，上周五上涨逾14美元。

美国股市道琼工业指数.DJI周五收低0.28%，标普500指数.SPX下滑0.13%，Nasdaq指数.IXIC跌0.09%。

不过，上述指数周线全部收高，道指和标普500指数均上升0.9%，Nasdaq指数上涨1.2%。

鉴于美国非农就业数据强劲，美股周五表现疲软令人失望。

美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。

**缺乏通胀压力**

对债市关键的是，该报告没有显示出通胀压力的迹象，平均周薪意外疲弱，此为薪资成长温吞的最新证据。

普遍缺乏物价压力在近几周协助长天期美国公债大幅上涨，上周五30年券收益率(殖利率)跌至10个月低位。

这进而使得短券和长债收益率之差大幅缩窄，收益率曲线趋平代表对通胀的担忧减弱。

原因在于投资人仍假设美联储将不急于升息。利率期货市场基本预期首次升息时间点落在明年中，之后将会缓步收紧。

“对于美联储，近期数据强劲程度足以支持当前政策--每次会议缩减100亿美元购债规模，以及明年第二或第三季度首次升息，”澳洲联邦银行(CBA)分析师称。

“不过，近几个月数据普遍不规律，乌克兰局势紧张，美国股市空头仓位过多、多头人气有所下滑，这些都是不利因素。”

美国公债收益率下滑也削弱了美元的支撑，使得美元周五未能延续非农数据发布后的涨势。美元兑日圆跌至101.88，从周五的近一个月高点103.03回落。

欧元持稳在1.3869美元，从周五的低点1.3812回升。美元指数.DXY也下滑至79.474，此前在周五升至高点79.852，不过随后最低跌至79.469。

大宗商品方面，油价涨跌互现，交投清淡。美国原油期货涨0.04美元至每桶99.80美元，而布兰特原油期货下滑0.16美元至108.43美元。(完)

(编译 许娜/张若琪/杜明霞/戴素萍/朱晓军；审校 李婷仪/王兴亚/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。