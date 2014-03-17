亚股接近一个月低位 克里米亚公投激化外交局势

* 亚洲股市接近一个月低位，西方国家将对俄罗斯进行更多制裁

* 金价触及六个月高位，日圆位于近期波动区间高端

* 人民币下跌0.15%，此前中国扩大人民币波幅

路透东京3月17日 -亚洲股市周一接近一个月低点，西方国家发出最新警告，将对俄罗斯进行更多制裁，此前克里米亚公投显示绝大多数选民希望脱乌入俄，一如外界预期。

日本股市日经指数领跌亚股，下滑0.3%至一个月低位。美国股指期货一度最多下跌0.5%，触及三周低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，守在周五触及的一个月低位附近，上周该股指曾下挫2.9%，创逾六个月最大周线跌幅。

“市场原本就预计克里米亚公投将支持脱乌入俄，因此单凭公投结果不大可能左右市场走势。关注焦点是俄罗斯和西方国家下一步将采取什么行动，”摩根大通日本利率和外汇研究主管Tohru Sasaki表示。

俄罗斯国家媒体报导称，克里米亚民众周日以压倒性优势投票支持脱乌入俄。公投委员会主席在投票结束两小时后表示，选票统计过半，95.5%选民选择并入俄罗斯。

西方大国与基辅领导人抨击公投非法。美国总统奥巴马周日则通过电话对俄罗斯总统普京表示，美国不承认克里米亚地区的公投结果，警告美国准备就克里米亚危机对俄罗斯进行制裁。

“我们要看看西方会采取什么制裁措施。明显有更多俄罗斯人希望将他们的美元资产换成更安全的资产，”一日系银行的自营交易员说。

市场人士说，如果俄罗斯与西方国家冲突升级从而危及脆弱的全球经济，那么资金可能加速逃离风险资产。

“如果人们开始重新检视年初时对全球经济的乐观氛围，那么风险资产的调整幅度恐怕就会不小，”这家日系银行交易员说。

金价继上周上涨3%之后，短暂触及六个月高点每盎司1,391.76美元，最新报1,381.84美元。

日圆也交投在一个半月以来区间上端，美元兑日圆报101.45日圆，距离今年低点100.80日圆不远。

欧元兑美元报1.3907美元，脱离上周四触及的一年半高位1.3967美元，此为当时欧洲央行总裁德拉吉表达对欧元升值的疑虑之后欧元触及的高点。

人民币走软。中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，进一步兑现允许市场力量更多参与经济和市场的承诺。

人民币兑美元在境内市场跌0.15%至6.1584，离岸人民币兑美元在香港市场触及10个月低点6.1624。

分析师表示，汇率浮动幅度扩大显示了中国央行成功击败汇市投机客后的信心，同时也反映出监管层相信经济足够稳固，可以应对更多的金融改革。(完)

(编译 白云/杜明霞/李婷仪/朱晓军；审校 侯向明/王兴亚/张荻/王翔琼/于春红)

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