焦点：成长前景黯淡及降息措施 反促成亚洲股债齐步“惊惊涨”

2013年3月14日，在新加坡拍摄的印尼卢比及其他东南亚国家货币。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡7月20日 - 亚洲新兴市场股票及债券价格今年以来大涨，但不应该误以为这是看好亚洲的信任票，其实正好相反。

由于被视为投资回报较佳，一些亚洲国家的10年期公债价格已升至接近纪录高位，债券收益率也跌至新低。

“讽刺的是，低到离谱的债券收益率，正促使投资人投入股市，希望获得收益，”Natixis全球资产管理首席市场策略分析师David Lafferty指出。

MSCI明晟新兴市场亚洲指数目前比1月低点高出20%，并在7月15日创下2016年年内高位。由今年低点反弹幅度的前三名股市是泰国、印度及台湾。

这些强劲涨幅掩盖了亚洲成长乏力的现实。亚洲经济依赖出口，而出口情况积弱不振，势必迫使亚洲当局祭出更多降息，而使债券收益率进一步被压低。

“未来几个季度全球贸易很难出现能刺激这些经济体增长的令人信服的反弹，”汇丰控股驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann在研究报告中说。

根据汇丰控股数据，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数成分股过去五个日历年度平均获利仅增长2.1%。分析师预计，新兴亚洲(公司)今年获利仅增长1.8%。

“公平地说，没有增长，”道富环球投资管理(SSgA)亚太策略主管Thomas Poullaouec表示。

他说，即便如此股价也在攀升，原因就是“投资者认识到，股票是一种可能比债券回报更好的投资。”

适度的估值也支持这种做法。根据汤森路透数据，新兴亚洲股票的预估市盈率为2.89倍，相比而言道琼工业指数成分股的为5.88倍。

“亚洲(股票)仍然便宜，为下跌提供了一个自然缓冲，”日兴资产管理驻新加坡的高级多资产组合经理Robert Samson说。

尽管今年韩国、台湾、泰国和马来西亚的债券收益率已经创下历史新低，但该地区几个国家的债券收益率仍高于发达国家。而印度和印尼等国的10年期公债收益率更是高于7%。

“在目前的低利率环境下，亚洲固定收益继续提供有吸引力的投资机会，”贝莱德(Blackrock)的亚洲信贷主管Neeraj Seth在该公司7月13日于新加坡召开的年中展望会上说，“我们认为在印度、印尼、中国和澳洲有机会。我们也看好一些本币债券市场，那里的收益率仍然很有吸引力。”

鉴于股债涨势的基础不稳，以及动荡的全球经济可能遭到更多冲击，投资者可能正在把自己放在容易受伤的位置。

“中国总是下一个可能出事的地方，”法国巴黎投资驻伦敦的高级投资策略师Daniel Morris表示，“如果有其他事可能在短期内发生，也许会有10%的修正。”(完)