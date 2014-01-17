亚股及美元受抑 隔夜美股因银行获利拖累下跌

* 银行业绩不佳拖累美股，打压亚洲市场

* 油价和金价走高，显示一些投资者仍对全球经济成长看法乐观

* 澳元持续承压，此前公布疲软就业数据

路透东京1月17日 - 周五美元上行乏力，亚洲股市在盘初走低，无法摆脱悲观业绩对美股的影响。

美元指数.DXY日内守在80.943水位。

但美元兑日圆下滑0.1%至104.34日圆，虽然仍远离周一的四周低位102.85。美元兑欧元小跌至1.3612美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%，澳洲股市下挫0.4%，日股日经指数.N225下滑0.8%。

“那些对全球经济有很大影响的美国企业，业绩令市场失望，这触发(美元)卖盘，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师Norihiro Fujito表示。

他补充称，投资者在美国为期三天的长周末之前削减仓位。美国市场周一将逢假期休市。

标准普尔500指数.SPX周四从前日的纪录高点回撤，因此前高盛(GS.N)和花旗(C.N)等银行业者发布的业绩令人失望，尽管一些人士称企业财报的总体影响有限。

“市场并未太看重这些消息对全球经济增长的影响，因为油价仍基本持稳，非金融类股整体表现也比较突出，”巴克莱分析师在客户报告中称。

美国原油期货上升约0.1%至每桶94.07美元，距离本周稍早触及的两周高位94.64美元不远。美国政府报告称上周原油库存降幅大于预期，一度推升油价触及两周高点。

现货金周五略走高至每盎司1,243.60美元，因美国数据显露更多走强迹象。

一周前，美国就业数据意外下滑令市场措手不及。但随后公布的消费者支出等数据向好，一定程度上驱散了投资者的忧虑。

周四的美国数据显示，12月消费者物价升幅创六个月最大，符合市场预期；而且上周初请失业金人数连续第二周下降。不过费城联邦储备银行的大西洋沿岸中部地区制造业指数为去年4月以来最低。

同时，澳元兑美元跌0.2%至0.8806美元，此前在周四下滑逾1%至0.8777美元，创2010年8月以来低点。交易商称，0.88美元下方买兴旺盛，应能暂时提供支撑。

澳元下跌，因稍早出炉的澳洲12月经季调就业人口意外减少2.26万人，逊于分析师预期的小幅增长。(完)

(编译/审校 石冠兰/杜明霞/徐文焰/朱晓军/侯向明/王洋)

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