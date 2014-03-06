亚股获喘息机会 欧元在欧洲央行发布利率决议前承压

* 各方努力通过外交手段解决乌克兰危机，此举支撑风险资产

* 欧元承压，因投资者猜测欧洲央行可能采取刺激措施

* 美国数据疲软，但对美国经济的乐观情绪基本未改

路透东京3月6日 -亚洲股市周四获得喘息机会，各方正通过外交手段调解乌克兰危机；欧元承压，投资者正猜测欧洲央行是否会在今天稍晚放宽政策。

若欧洲央行采取措施支撑仍旧脆弱的欧元区经济，可能令部分资产受益，但在周五发布关键的美国就业数据前夕，涨幅料将有限。

日经指数.N225早盘上涨1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%至九个月高位，台湾股市.TWII处在两年高位。

美国股市几乎收平，标准普尔500指数.SPX收在仅稍低于纪录收盘高位的水平。

一家日本贸易公司的首席外汇交易员说，"乌克兰危机尚未结束，所以市场还将予以关注。不过只要不发生武装冲突，这件事将会逐渐淡出人们的视线。"

尽管俄美两国有关乌克兰问题的外交努力未取得多少进展，但美国国务卿克里表示未来几天将继续磋商。

这番保证已足以消弭投资人对于即将爆发军事冲突的恐惧，将注意力转向欧洲央行支撑经济及阻止通缩的可能措施。

欧元/美元报1.3728美元，亚洲盘初时大致持稳，但低于上周五触及的两个月高点1.38255。

周三时，国际货币基金组织(IMF)官员呼吁欧洲央行开始买进政府及民间资产，或是向银行提供更多低息长期贷款，以及将利率降至纪录新低。

但欧洲央行可能对买进公债感到迟疑，无法像美国及日本央行那样，一部分是因为这种作法有可能触犯欧洲央行不得为政府直接融资的禁令。

欧洲央行或许会考虑其他政策选择，例如降息或停止对欧债危机高峰时买进的公债进行冲销操作。

“市场认为，欧央行未来不会采取任何举措的可能性非常小。结束冲销对经济的实质影响很小，但市场将把其解读为为未来进一步放宽政策打开大门，”三井住友银行外国债券交易部主管Arihiro Nagata表示。

随着欧元处于守势，美元指数.DXY距离上周所及两个月低位还有一段距离，最新报80.164，上周五低点为79.688.

美元兑日圆守在102.63日圆，接近约一周高点，表明对乌克兰局势的担忧缓解。

美国10年期公债价格下跌，收益率升至2.70%左右，脱离周一所及2.6%下方的一个月低位。

尽管美国数据疲弱削弱对周五美国非农就业报告的乐观预期，但公债收益率仍上升。

民间就业服务机构ADP EmployerServices周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加13.9万人，不及分析师预期。1月增加的就业人数也从17.5万人大幅下修到12.7万人。

此外，美国供应管理协会(ISM)公布，2月服务业活动成长放缓，非制造业指数低于预期，因就业分项指数下跌至萎缩区域，为逾两年来首见。2月非制造业指数下降至51.6，为2010年2月来最低，因恶劣天气打击企业活动，市场原本预期为53.5，1月为54.0。

不过，这些数据并未改变投资者的看法，他们认为近期的疲软主要是由恶劣天气的影响。

有关乌克兰局势的忧虑略有减弱，令美国原油期货降至近两周低点100.85美元。（完）

(编译 朱晓军/王洋/李爽/蔡美珍/高琦 审校)

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