中国通胀温和助亚股削减跌幅 欧元仍承压

* 日经指数扳回跌幅而上扬，但周线仍料大跌

* 德拉吉暗示欧洲央行短期内有可能行动，令欧元承压

路透东京5月9日 - 亚洲股市周五多下跌，因乌克兰形势紧张令投资人审慎，但中国通胀温和，缓解了市场一些焦躁情绪。

欧元继隔夜下挫后依然不稳，欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行可能采取行动以遏制通胀放缓的势头并刺激欧元区经济。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，本周可能小跌，但数据显示中国4月通胀率基本符合预期后，脱离盘中低位。

中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅为18个月低点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，为连续第26个月负增长。

申银万国证券的分析师李慧勇指出，预期PPI在未来几个月还将维持下降趋势。政府推出的微刺激举措并不足以阻止活动下降，未来料还将出台更多拉动经济成长的措施。

日股日经指数.N225抹去盘初跌幅上涨0.7%，因投资者在周末前回补空仓。但日经指数本周仍可能下跌超过2%。

市场也在密切关注乌克兰危机进展。该国东部亲俄罗斯的分离主义份子无视俄总统普京要求他们推迟自治公投的公开呼吁，宣布周日将如期进行这场有可能引发战争的投票。

美国股市周四多数收低，Nasdaq指数.IXIC连续第三日收跌，为4月初以来最长连跌。

不过欧洲股市.FTEU3攀升1.1%，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行可能在6月采取行动刺激欧元区经济。

德拉吉表态推动欧元兑美元从两年半高点回落。欧元最新报1.3838美元，日内小跌，远离周四触及的2011年11月以来高点1.3992美元。

德拉吉温和言论推动欧元兑美元在周四下跌0.4%，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的表态对美元无所助益。

叶伦周四在向参议院一委员会发表证词时称，美联储不急于决定资产负债表的合适规模，但是如果它将最终缩减到危机前的水平，可能需要5-8年的时间。

“与德拉吉不同，叶伦本周没有给出货币政策的清晰线索，所以美债收益率下行趋势未受影响，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien在客户报告中称。

美国10年期公债收益率(殖利率)报2.610%，距周四美国市场收盘2.602%不远。

美元指数.DXY涨0.1%，报79.464。美元兑日圆升约0.1%，至101.74日圆。

大宗商品交易中，美国原油期货升0.2%，报每桶100.47美元，有望终止两周来的跌势；布兰特原油期货上扬0.1%，报108.14美元，交易商持续关注乌克兰情势。

伦敦金属交易所(LME)期镍涨近4%，逾两年来首次升穿每吨20,000美元关口，因一系列供应忧虑引发了市场买兴。(完)

(编译 张若琪/石冠兰/徐文焰/朱晓军/于春红; 审校 戴素萍/高琦/龚芳/王兴亚/王翔琼)

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