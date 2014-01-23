亚洲股市下跌 因中国制造业数据令人失望

* 中国制造业调查结果令人失望，PMI指数降至49.6

* 上海股市疲软，澳元受创

* 英镑上扬，加拿大利率政策前景打压加元

路透悉尼1月23日 -亚洲市场周四下跌，之前对中国制造业一份调查结果意外疲软；澳元亦走跌，因中国经济活动令人失望，连累澳元。

汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。这表明2013年底的温和减速态势在新的一年持续。

“这暗示制造业扩张动能放缓，并且已经冲击到了就业，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

鉴于通胀目前并不构成风险，他认为，未来政策应向稳增长倾斜，以避免重蹈2013年上半年经济增速放缓的覆辙。

沪综指.SSEC下跌0.4%，不过中国投资者对央行出手缓解流动性紧张仍感到宽慰。

澳元受到打击最重，兑美元跌三分之一美分至0.8795美元，因投机客卖出澳元。

MSCI明晟日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS也下跌0.9%，澳洲股市跌0.5%。

日股日经指数.N225削减稍早涨幅，盘中升0.2%。日本消息面更为利好。路透调查显示，1月日本企业信心连续第三个月改善，追平2010年10月所创高点，因乐观者远超悲观者。

美国股市信号不明，道琼工业指数.DJI周三收跌0.25%，但标普500指数.SPX和NASDAQ指数.IXIC分别收涨0.06%和0.41%。

周四稍晚，欧洲将发布采购经理人指数(PMI)初值，以及失业数据。

欧元区1月综合PMI料将从52.1微升至52.4，主要受助于德国经济走强，而法国可能会再度落后。

**利率前景出现分化**

汇市方面，完全受对于央行的预期左右。英镑跳涨，因英国失业率骤降引发英国央行将提前开始加息的猜测。

欧元兑英镑跌至一年低位0.8181，同时英镑兑美元劲扬0.01美元，持坚于1.6571美元。

加元周三大跌至四年多低位，因加拿大央行表示愈发担心较低的通胀水平，为降息敞开大门。

加拿大央行还对加元施压，称较低的本币汇率有利于出口和通胀。

加拿大与英国政策立场形成鲜明对比，导致英镑兑加元飙升1.8%至2009年中期以来最高。

美元获得一定支撑，因外界预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在下周政策会议上再度把每月购债额削减100亿美元。

美元兑日圆基本持坚，报104.54日圆，欧元兑美元徘徊于1.3544美元。

在大宗商品市场，美国原油在亚洲时段下滑，此前一份行业报告显示，美国原油库存大幅增加。

美国原油期货在周四盘初下跌0.3美元至每桶96.43美元，隔夜涨逾1美元。布兰特原油3月合约下滑0.32美元至107.95美元。

金价下挫，此前多次欲升穿关键技术阻力位1,260美元而无果，促使投资者锁定获利。现货金降至每盎司1,233.05美元，脱离周一高位1,259.85美元。(完)

(编译 李爽/李春喜/朱晓军/许娜/王翔琼；审校 艾茂林/隋芬/张若琪/杜明霞)

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