亚股重挫而日圆猛涨 新兴市场疑虑空袭各地

* 围绕中国信贷收紧影响的担忧打压市场

* 本周关注焦点还落在美联储会议上，美联储料缩减购债

* 日经指数失守15,000点，下挫2.7%

* 美元和欧元兑日圆触及七周低位

路透东京1月27日 -周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市场仍承压。

MSCI明晟日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS跌1.6%至近五个月低点，有可能创出去年8月以来的最大单日跌幅。上周五该指数跌逾1.0%。日本日经指数.N225失守15,000点，跌2.7%。

关于美联储将继续缩减购债的预期，加大全球市场的压力。

美联储官员在周二开始的政策会议上料再度把每月购债规模削减100亿美元，不太可能因为新兴市场资产惨跌而有所退缩。

“这让大家想起去年5月时的市场动荡，当时投资者因担心美联储开始缩减刺激政策而抛售在新兴市场的资产，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

韩国综合股价指数跌1.7%，此前触及8月29日以来最低。

投资者仍担心中国紧缩信贷的影响，中国正力求要遏制高风险放贷的增长。

美元兑日圆周一稍早一度跌至低点101.77，为12月6日以来最低，最新报102.22，跌约0.2%。日股则追随全球股市下滑。

欧元兑日圆亦跌至七周低点139.25，随后部分扳回失地报139.85。

“美国和日本股市下滑，以及美国公债收益率大跌，都有助于加速空头平仓，这已经助推日圆反弹，”Brown Brothers Harriman策略分析师在客户报告中称。

“只有美债收益率回升，和/或股市反弹，日圆才会再度疲软，”他们称。

周五美国股市，三大股指均连续第二日下跌，标普500指数.SPX下挫2%。

美国指标10年期公债收益率周五最低跌至2.706%，为去年11月26日以来盘中低点。该收益率在亚洲盘报2.726%。

同时，阿根廷上周放弃在公开市场支持其本币，推动披索创下2002年金融危机以来最大单日跌幅。

拉丁美洲股市周五跌至四年半低点。

商品交易方面，金价周一连续第三个交易日上涨，创两个月新高，此前周线连续五周上涨。现货金上涨约0.3%至每盎司1,271.59美元，此前曾触及1,278.01美元高点。

美国原油期货因美元走贬而小涨，走高约0.2%至每桶96.79美元，不过中国景气放缓疑虑让涨势受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.2%至每吨7,169美元，稍早一度跌至12月11日以来新低7,160美元。(完)

(编译/审校 杜明霞/张涛/孙茉莉/朱晓军/张明钧/王兴亚/张若琪)

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