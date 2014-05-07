亚洲股市下跌且日圆上涨 因乌克兰紧张局势升级

* MSCI除日本外亚太区股指触及一个月低位

* 避险日圆兑美元缓慢升向数月高位

* 关注美联储主席叶伦今日稍晚的证词陈述

路透东京5月7日 -亚洲股市周三早段跌至一个月低位，避险日圆兑美元则盘旋在数月高位略下方，因乌克兰陷入内战的可能性增大，打击了风险人气。

乌克兰经历了分裂分子暴乱以来冲突最严重的一周，采取和平手段缓和局势的可能性因此变得越来越小。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，此前触及4月2日以来最低点。日股日经指数.N225重挫2.3%，尾随美股周二的跌势。

美元兑日圆报101.58日圆，本周迄今跌约0.5%。若跌破101.32，将创3月19日以来最低。

美元兑欧元也处于守势，欧元周二受到西班牙和意大利的乐观采购经理人指数(PMI)数据的提振。欧元兑美元报1.3928，距离周二所及的八周高位1.3952不远。

美元指数.DXY报79.12，周二曾跌至79.06，为逾六个月低点。

“未来关注点在于，如果欧洲股市受到乌克兰局势升级的拖累，美国股市能否保持相对稳健的步伐，”IG Securities驻东京市场分析师Junichi Ishikawa称。

“若美股能持坚，将有助于限制乌克兰危机以及零散的获利了结盘带来的任何跌势，并支撑全球股市，”他称。

标准普尔500指数.SPX周二跌0.9%，但仍然接近一个月之前触及的纪录高点。

美元近期焦点在于美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦今天稍晚在国会的证词。

市场普遍预计叶伦将保持温和政策立场，不会遏制美元近期跌势。近期美元下滑，对正面的经济数据反应不大。

“鉴于美联储主席叶伦在3月记者会上暗示，结束资产购买后的六个月左右可能升息，一度引起市场轩然大波，这一次她可能会巧妙回避关于升息确切时间的提问，”Capital Economics分析师在写给客户的报告中称。

预期美联储将不会很快升息，加之避险买盘使美国公债收益率(殖利率)维持在低档，给美元构成拖累。

美国10年期公债收益率(殖利率)报2.587%，周五曾触及三个月低点2.57%。

大宗商品市场方面，油价微升，此前数据显示原油库存减少，预期则为增加；而地缘政治风险给油价带来支撑。

“市场正在疲弱的基本面与俄罗斯供应中断忧虑之间进行权衡，”Tradition Energy分析师GeneMc Gillian说。

美国原油期货升0.6%至每桶100.05美元。

期镍周三在15个月高点附近波动，因市场忧虑印尼和俄罗斯供应，强化了投资者和消费者的进一步买兴。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及每吨18,700美元的盘中高点，距离4月底触及的15个月高点18,715美元不远。

期铜下滑，因忧虑中国经济成长放缓，不过有迹象显示，美国经济复苏站稳脚跟，令铜价跌势受限。LME三个月期铜跌0.4%报每吨6,695.75美元。(完)

(编译 李爽/张若琪/朱晓军/王翔琼/郑茵 审校 许娜/田建华/王兴亚/张若琪/杜明霞)

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