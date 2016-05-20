亚股小涨但周线恐收低 FED副主席讲话提振美元

路透东京/新加坡5月20日 - 亚洲股市周五小涨，但周线恐将收低；同时美元周线有望收高，因投资者押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早可能在下月升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.6%，但本周仍跌0.3%，年内迄今下滑4.2%。

日股日经指数.N225扳回稍早失地上涨0.2%，周内涨幅扩大至1.6%，因日圆兑美元回落。

沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均小升0.1%，本周或分别上涨0.3%和0.7%。香港恒生指数.HSI上涨0.9%，本周有望录得0.5%的升幅。

美国股市周四收低，标普500指数收位为3月底来最低，因华尔街愈发担心美联储可能最早在6月升息。道琼工业指数收低91.22点，或0.52%，报17,435.40点；标准普尔500指数收跌7.59点，或0.37%，报2,040.04点，为3月底来最低收位；Nasdaq指数下跌26.59点，或0.56%，收报4,712.53点。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息。他的讲话强化了华尔街对于联储很快将收紧政策的预期。

他表示，投资者提高对很快将升息的押注令他“非常高兴”，呼应了央行官员在会议记录中表达的担忧，即他们不希望有朝一日实施升息时令华尔街措手不及。

“美联储再度占据上风，”Brown Brothers Harriman策略师表示，“此外，美元和利率市场的反应表明货币政策仍然重要。”

美联储周三公布会议记录显示，多数决策者认为6月升息或许合适。

据CME的FedWatch工具，市场目前认为6月加息的可能性为32%，高于周二的15%。多数人现在都认为6月会议会加息。

“尽管(调整利率)的可能性上升，但投资者仍做壁上观。美国和欧洲股市遭遇卖压，”IG市场策略师Bernard Aw在报告中写道。“投资者担心，如果6月加息，经济可能无法支持这一举动。”

美元指数持稳，报95.259，隔夜市场曾高见95.502，为3月29日以来最高。该指数周线或涨0.7%。

美元兑日圆也持坚，报109.985，本周涨1.2%，隔夜触及110.39，为4月28日以来最高，之后股市下跌促使一些投资者寻求日圆避险。

欧元兑美元亦基本持平，报1.12080美元，隔夜触及逾七周以来低点1.1180美元。欧元本周至今下跌0.9%。

英镑上扬，因强劲的零售销售数据削弱了英国央行降息可能性，并且民调显示支持英国留在欧盟的选民增多。

英镑兑美元持稳于1.4602，隔夜曾触及三周半高位1.4663。

七国集团(G7)财经领导人会议将于周五和周六在日本召开，汇率料成为议题之一。会议可能暴露出，这个关系紧密的发达经济体集团可能在从汇率到财政政策等问题上均存在分歧。

加拿大和尼日利亚供应受阻的持续担忧提振原油价格，即便美国升息前景促使一些投资者在油价近期上涨后锁定获利。

美国原油期货上涨1.3%至每桶48.78美元，本周至今涨5.6%；布兰特原油期货上升0.8%至每桶49.25美元，本周至今涨近3%。

美元涨势施压金价，料将录得八周最大单周跌幅。现货金上扬0.1%，之前两日累计跌2%，本周已下挫1.4%。(完)