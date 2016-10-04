亚洲股市上涨 美元在美国公布乐观数据后走扬

路透东京10月4日 - 亚洲股市周二摆脱低迷开盘走升，日本股市带头走升，此前美国乐观制造业调查数据提振美元。

澳洲股市下跌0.2%，此前澳洲央行维持利率在1.5%不变，一如预期，因其评估5月和8月的降息效应。

“我们认为不再降息的可能性在增强，”澳洲汇丰银行首席分析师Paul Bloxham说道。“经济增长强劲，大宗商品价格已有所上涨，矿业投资下降造成的拖累势将消退。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，日本股市日经指数.N225升0.8%，因美元兑日圆上涨。

中国市场本周因国庆假期休市。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，9月制造业指数从8月的49.4上升至51.5，优于路透调查中的预估，暗示制造业在扩张。

“美国乐观数据提升了对美元强劲趋势的预期，这帮助缓解对日本出口企业获利的担忧，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

美国股市隔夜下跌，德意志银行(DB.N)股价重启跌势，因市场对德银和美国当局很快就其不当出售抵押贷款支持证券(MBS)达成数十亿美元和解协议的希望减退。

美国乐观的制造业数据在隔夜对美股的影响好坏不一。强劲数据缓解了投资者对美国经济体质的担忧，但也提升了对美联储可能在今年底加息的预期。利率上升可能给股市带来压力。

“股市并未完全认为12月升息可能性转强，”墨尔本IG市场分析师Angus Nicholson研究报告称。“升息的前景使得能稳定产生现金流的房地产和公用事业等资产价值相对减少。”

联邦基金利率期货暗示，投资者仅稍微认同12月升息的机率。

美元指数上涨0.2%，报95.899。

美元兑日圆上涨0.5%至102.13，欧元兑美元下跌0.1%至1.1197美元。

本周主要指标当属周五的非农就业报告。路透调查显示，受访的59位分析师预估中值为9月新增就业岗位17万个。

英镑兑美元接近31年低点，最新报1.2834，此前英国首相表示最晚将在明年3月底启动英国退欧程序，这导致英镑重挫。

原油期货在隔夜大涨后稍事喘息，此前伊朗呼吁其他产油国加入OPEC支撑油市的行动。

美国原油期货跌0.5%，报每桶48.55美元，上日收升1.2%。布兰特原油跌0.4%，报每桶50.71美元，上日上涨1.4%。(完)