亚股近持平而日圆涨至两周高点 关注日本央行决议

路透新加坡/悉尼7月29日 - 亚洲股市周五触及一年高点，而日圆在日本央行公布决议前的紧张气氛中涨至两周高点，投资者拭目以待该行是否如市场预期的那样，推出刺激政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数一度涨至8月11日以来高点，然后回撤日内下跌0.2%。

该指数本周料录得1.2%的涨幅，本月料上涨5.7%。

日经指数.N225跌0.4%。本周料跌1.3%，但月线料上涨5.4%。

美元兑日圆高见103.30，市场参与者将此主要归因于交易指令错误被清淡市况放大，因为没有明显的重大新闻会导致如此之大的波动。美元兑日圆周四美国尾盘报105.30。

外界普遍预期日本央行会进一步扩展刺激计划，提高资产购买规模，可能进一步下调负利率。

不过很多投资者称，很有可能会失望，因为市场一直预期更多刺激措施，使日本央行总裁黑田东彦很难让市场感到惊讶。

日圆兑美元最新涨1.1%，报104.11日圆，市场聚焦于日本央行政策决议。日本央行通常在0230-0500GMT宣布决议。

日本政府近期持续向日本央行施压，希望进一步宽松政策，并已准备一份声明，将在央行宣布宽松时公布。

“由于日本政府正在准备一项追加预算，日本央行大概觉得如果双方同步行动，央行所能作的微小宽松，或许能够让效果最大化，”ColumbiaThreadneedle Investments投资经理人Daisuke Nomoto称。

美股守在纪录高位附近，重量级科技股Alphabet(GOOGL.O)及亚马逊(AMZN.O)公布财报优于预期后，盘后股价上扬。

美元指数.DXY下跌0.3%，至96.452，本周可能录得0.5%跌幅，但本月可能录得0.3%涨幅。

欧洲股市.FTEU3周四下跌，因市场静候周五晚上公布的欧洲银行业压力测试结果。

欧元兑美元几无变动，报1.1085美元。本周上涨近1%，但7月将下跌0.2%。

油价跌至三个月低位，美国原油期货较今年高位已挫跌逾20%，因外界益发担心全球石油供过于求。

美国原油期货一度低见每桶40.95美元，最新报41.06美元，下跌0.2%。本周料将跌6.8%，7月将跌15%。

布兰特原油期货下跌0.1%至42.64美元。周线和月线料将分别下跌6.7%和14%。(完)