亚股保持在九个月高位附近 美元表现亮丽

路透东京7月25日 - 亚洲股市周一保持在九个月高位附近，因市场对英国退欧影响的担忧有所缓解，美元则受到一系列强劲美国经济数据的提振。

在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，较周四所及九个月高点低0.5%。

日经指数.N225涨0.4%，外界普遍预期日本央行将在周五结束的政策会议上决定进一步放宽政策，而且日本首相安倍晋三已经命令进行财政刺激。

“在英国退欧最初造成冲击之后，市场逐步平静下来，”三井住友资产管理首席分析师Masayuki Kichikawa表示。

英国退欧后，投资者预计未来数月各国央行会加码刺激。

由于欧洲和日本公债收益率已深入负值区域，投资者目前涌向美国资产，这里的公债收益率较高，经济前景看起来也更亮丽。

美股上周连续第四周上涨，标准普尔500指数.SPX触及纪录高位，受益于科技和电信板块重新走强，以及制造业报告好于预期。

“目前，美国市场正吸引全球基金的目光。全球而言仍存在风险，例如来自欧洲金融机构或人民币的风险，”渣打银行高管Koichi Yoshikawa称。

“我们必须观察未来几周投资者是否准备使投资地多元化，向美国以外的市场投资，”他并称。

近几周来美国经济数据良好，重新点燃了对于美联储或在年底左右加息的揣测。

不过美联储预计会在周二开始为期两天的会议上维持货币政策不变，投资者将仔细剖析此次会议的声明，从中寻找有关政策方向的线索。

美元利率期货目前暗示年底前美联储加息25个基点的概率约为40%。相比之下英国公投决定退欧后这一概率曾降到零。

这提振了美元在外汇市场上的相对吸引力。

美元指数周五触及四个半月高点97.543，周一早盘触及97.443。

由于美元走强，欧元承压，交投在1.0965美元。周五欧元触及一个月低点1.09555美元。

英镑也承压，因周五出炉的调查显示，英国企业活动在英国退欧公投后萎缩。英镑兑美元报1.3141美元，接近上周低点1.3065美元。

日圆兑美元报106.46，脱离上周触及的六周低点107.49。

对于日本央行总裁黑田东彦在G20会议间隙的讲话，日圆几无反应。

黑田东彦称，将在必要时进一步放松政策，以达成2%的通胀目标，但还表示未讨论“直升机撒钱”。

油价在接近两个半月低位处徘徊，上周下跌约4%，因围绕全球原油过剩的担忧重燃。

布兰特原油期货报每桶45.61美元，跌0.2%，接近周五所及5月11日以来最低的45.17美元。(完)