亚洲股市小跌 受欧洲银行业忧虑及油价下跌拖累

路透东京9月28日 - 亚洲股市周三多数走低，欧洲银行业忧虑及原油价格下跌打击了投资者对高风险资产的偏好。

亚洲股市前一交易日上涨，因市场认为美国民主党总统候选人希拉里在与共和党候选人特朗普的首场辩论中胜出。特朗普被认为是会给美国及全球经济带来更大不确定性的人选。

但放松时刻很快过去，围绕德意志银行(DBKGn.DE)的种种忧虑令人担心欧洲金融业，德银股价在隔夜触及纪录低位。

油价下跌也损伤人气，因对于产油国会议将减产的希望减弱。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，回吐稍早的涨幅。

韩国综合股价指数.KS11跌0.4%，上海沪综指.SSEC下滑0.2%，澳股S&P/ASX 200指数持平。

日经指数.N225表现逊色，早盘收跌1.5%。日本股市受日圆强势风险拖累，因为这会伤及出口企业获利。

“通过观察当前美元兑日圆的水平，企业在发布年中财报时可能不得不降低他们对美元兑日圆的预估，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

上日，道琼斯指数.DJI上涨0.7%，纳斯达克指数.IXIC升0.9%，因美国总统大选辩论后股市普遍受到支撑，但能源类股疲弱令涨幅受限。

周二油价跌约3%，之前沙特和伊朗官员的讲话，浇灭市场对两大石油输出国组织(OPEC)成员国将在本周阿尔及利亚会议上达成妥协，缓解全球供应过剩局面的希望。

美国原油周三涨0.1%至每桶44.72美元。国际能源论坛于9月26-28日在阿尔及尔召开会议。

在油价已较2014年高点下跌逾一半的情况下，在阿尔及尔举行的会议将是石油输出国组织(OPEC)第二次试图达成产量协议。产油国4月份曾试图在卡特尔会议上达成协议，但以失败告终。

“市场目前认为此次会议不会达成任何协议，因此即便不能达成协议，也应该仅仅会对油价产生有限的负面影响，”FXPRIMUS的投资研究主管Marshall Gittler说。

“目前市场的预期非常低，因此如果出现奇迹，产油国的确达成了即便是半心半意的协议，也许会推动油价大幅上涨。”

汇市方面，美元兑日圆上涨0.2%至100.585，但仍徘徊在上日触及的一个月低点100.085附近。

美元兑日圆周二一度涨至100.990，当时希拉里被认为当天的辩论中胜出。但随着市场想起希拉里也支持弱势美元，这波上涨行情也就逐渐消失。

欧元兑美元持稳在1.1207，隔夜受对于欧洲银行业的担忧拖累，下跌0.4%左右。

欧洲央行总裁德拉吉和美联储主席叶伦的讲话，将是近期市场关注的焦点。

德拉吉周三稍晚将面临德国国会议员的严格拷问，叶伦则将在美国众议院金融服务委员会发表半年一次的证词陈述。

在希拉里克林顿明显于总统大选辩论会上取得上风后，墨西哥披索应声大涨，至今仍守住涨幅。

墨西哥披索兑美元近持平于13.39披索，周二呈现大涨，此前一度触及纪录低点19.92披索，因担心特朗普当选美国总统将给墨西哥对美出口造成威胁。

美国10年期公债收益率报近三周低点1.546%，外界揣测欧洲银行业的问题可能推迟美联储下次升息。(完)