亚股小涨静待美联储主席讲话 油价连续第二日下跌

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
- 路透悉尼8月23日 - 亚洲股市周二小幅上涨，油价连续第二日下跌，投资者等待有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会在今年升息的线索。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，市场交投淡静。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11、澳洲股市和上海沪综指.SSEC均上涨。但日股日经指数.N225下跌0.2%，因日圆兑美元走坚。
周二公布的一份民间调查显示，日本8月制造业活动显现出企稳迹象，产出六个月来首次增加，但数据并未对股市造成多少影响。
日本8月经季节调整后IHS Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)初值小升至49.6，7月终值为49.3。欧洲和美国今日稍晚也将公布初步制造业调查结果。
美联储主席叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行年会上发表演说，在此之前全世界似乎都在屏息等待。投资者仍对短期内升息的条件到位抱有怀疑，因此若叶伦发表鹰派论调，则将搅乱市场态度。
“极其缓慢地，市场确实看来很勉强地逐渐正视美联储多位高层官员近期的谈话，暗示2016年升息仍有很大可能性，并且9月升息是可能的，”澳新银行分析师在报告中称。
“但事实上，这种回应非常无力。”
美国公债其实已在周一反弹，10年期公债收益率报1.54%，隔夜下跌4个基点。
联邦基金利率期货走势暗示，9月行动的机率约为24%，12月行动机率升至50%左右。
到2017年9月时，加息25个基点的机率达100%。
**油价下跌**
大宗商品市场方面，油价在周一下跌3%后继续承压。
油价自两个月高位回落，因担心中国燃料出口急增、伊拉克和尼日利亚原油出口上升和美国活跃钻机数不断增加。
布兰特原油期货下跌0.53美元，报每桶48.63美元。上周五触及两个月高位51.22美元。美国原油期货下跌0.66美元，至每桶46.75美元。周一9月合约到期，报47.05美元。
道琼工业指数.DJI周一收跌0.12%，标普500指数.SPX收跌0.06%，纳斯达克指数.IXIC收升0.12%。
辉瑞(PFE.N)以140亿美元收购抗癌药制造商MedivationMDVN.O，提振生物科技类股。Medivation股价跳涨近20%。
根据汤森路透数据，标普500指数成分股已公布业绩的479家企业中，71%优于预期。目前的数据显示，企业季度获利下降2.3%。
汇市方面，美元指数小跌至94.466。该指数上周下滑约1.3%，因交易员认为美联储官员释出的信号互相矛盾。
美元兑日圆早盘低见100.03，但寻得足够支撑回升至100.27。欧元兑美元小涨至1.1332美元。
新西兰元上涨，此前新西兰央行预期可能再降息35个基点，幅度小于许多投资者预估。
新西兰元兑美元上涨约0.0033美元，至0.7310美元。(完)
(编译 汪红英/王兴亚/侯雪苹/戴素萍/陈宗琦；审校 张若琪/许娜/王丽鑫/蔡美珍/刘秀红)
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