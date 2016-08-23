亚股小涨静待美联储主席讲话 油价连续第二日下跌

- 路透悉尼8月23日 - 亚洲股市周二小幅上涨，油价连续第二日下跌，投资者等待有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会在今年升息的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，市场交投淡静。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11、澳洲股市和上海沪综指.SSEC均上涨。但日股日经指数.N225下跌0.2%，因日圆兑美元走坚。

周二公布的一份民间调查显示，日本8月制造业活动显现出企稳迹象，产出六个月来首次增加，但数据并未对股市造成多少影响。

日本8月经季节调整后IHS Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)初值小升至49.6，7月终值为49.3。欧洲和美国今日稍晚也将公布初步制造业调查结果。

美联储主席叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行年会上发表演说，在此之前全世界似乎都在屏息等待。投资者仍对短期内升息的条件到位抱有怀疑，因此若叶伦发表鹰派论调，则将搅乱市场态度。

“极其缓慢地，市场确实看来很勉强地逐渐正视美联储多位高层官员近期的谈话，暗示2016年升息仍有很大可能性，并且9月升息是可能的，”澳新银行分析师在报告中称。

“但事实上，这种回应非常无力。”

美国公债其实已在周一反弹，10年期公债收益率报1.54%，隔夜下跌4个基点。

联邦基金利率期货走势暗示，9月行动的机率约为24%，12月行动机率升至50%左右。

到2017年9月时，加息25个基点的机率达100%。

**油价下跌**

大宗商品市场方面，油价在周一下跌3%后继续承压。

油价自两个月高位回落，因担心中国燃料出口急增、伊拉克和尼日利亚原油出口上升和美国活跃钻机数不断增加。

布兰特原油期货下跌0.53美元，报每桶48.63美元。上周五触及两个月高位51.22美元。美国原油期货下跌0.66美元，至每桶46.75美元。周一9月合约到期，报47.05美元。

道琼工业指数.DJI周一收跌0.12%，标普500指数.SPX收跌0.06%，纳斯达克指数.IXIC收升0.12%。

辉瑞(PFE.N)以140亿美元收购抗癌药制造商MedivationMDVN.O，提振生物科技类股。Medivation股价跳涨近20%。

根据汤森路透数据，标普500指数成分股已公布业绩的479家企业中，71%优于预期。目前的数据显示，企业季度获利下降2.3%。

汇市方面，美元指数小跌至94.466。该指数上周下滑约1.3%，因交易员认为美联储官员释出的信号互相矛盾。

美元兑日圆早盘低见100.03，但寻得足够支撑回升至100.27。欧元兑美元小涨至1.1332美元。

新西兰元上涨，此前新西兰央行预期可能再降息35个基点，幅度小于许多投资者预估。

新西兰元兑美元上涨约0.0033美元，至0.7310美元。(完)