亚洲股市摆脱美股走软影响 英镑持稳待英退谈判启动

路透新加坡6月19日 - 亚洲股市周一走高，摆脱了上周五美股表现不佳的负面影响；而英镑基本持稳，此前伦敦北部一清真寺附近礼拜者遭汽车冲撞，而市场正在等待英退谈判的启动。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%。

日本股市日经指数.N225上涨0.6%。

澳洲股市上涨0.5%，韩国股市综合股价指数.KS11跳涨0.6%。

中国股市沪深300指数.CSI300上涨0.55%，此前路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，今年5月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.4%，连涨20个月，但涨幅连续第六个月收窄，低于上月的10.7%。

香港股市恒生指数.HSI上涨0.85%。

“整体而言，市场环境仍利好冒险意愿，”澳新银行集团驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示。

“如今(美联储利率决定)已经公布，本地区的焦点仍放在经济形势是否保持正面，以及复苏能否持续。”

周五时，美股涨跌互见，能源股升势抵销了消费类股跌势。亚马逊以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫。

标普500指数收平盘，道琼工业指数.DJI涨0.1%，纳斯达克指数.IXIC跌0.2%。

然欧股周五的表现较好，英国富时指数.FTSE、德股DAX指数.GDAXI、法股CAC-40指数.FCHI，以及泛欧STOXX 600指数均收高。

英镑/美元较纽约周五尾盘下跌近0.1%至1.2769美元。一辆厢型车周一冲向从芬斯伯里公园清真寺出来的礼拜者，造成称多人受伤，英国警方称此为“重大事件”，已逮捕一人。

英国脱欧事务大臣戴维斯周一在布鲁塞尔开始与欧盟进行退欧谈判，周四和周五在布鲁塞尔将举行领导人峰会，特雷莎·梅将出席，但不会和欧盟领导谈判。

戴维斯同意周一的议程令一些欧盟官员相信，特雷莎·梅政府可能最终将接受欧盟关于退欧谈判应该如何进行的观点。特雷莎·梅自身的政治前途也存疑。在10天前举行的英国大选中，特雷莎·梅所在保守党失去了在议会的多数席位优势。

民调显示，马克龙所在党派在周日国民议会选举中获得压倒性优势，从而使其获得强有力的授权来推行亲商的改革，这提振欧元。

欧元兑美元持稳于1.11965，守住周五0.5%的涨幅。

美元表现沉闷，之前数据显示美国5月房屋开工连续第三个月下降，降至八个月最低，而6月初衡量消费者信心的一个指标也出乎意料地下跌，引发了对于美联储坚持收紧货币政策计划的担忧。

美元指数持平报971.167，上周五则下跌0.3%。

市场正静候纽约联邦储备银行总裁杜德利在一商业圆桌会议上的讲话。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说道：“继周五疲弱的美国数据后，就美联储是否仍倾向继续货币政策的正常化，杜德利的讲话将会提供线索。”

“我个人认为杜德利的讲话将不会太过温和，有鉴于此美元将会重新开始逐渐上涨。”

美元/日圆上涨，继日本央行上周维持超宽松货币政策不变后，日圆表现疲弱。

日本财务省周一公布的数据显示，日本5月出口录得2015年1月以来最快增速，但出口数据未能提振日圆。

美元兑日圆涨0.1%至111.01，上周五曾触及两周高位。

大宗商品方面，原油期货在六周低位附近徘徊，因外界担忧供应过剩，而需求持续低迷。

美国原油跌0.45%至每桶44.55美元；布兰特原油跌0.4%至47.17美元。

稍早金价触及三周半低位，0158 GMT时，金价略有走低，报在每盎司1,252.20美元。

MSCI股指和日经指数图表：reut.rs/2sSBRiD

(完)