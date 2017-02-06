亚股表现落后于美股 美元平静

路透悉尼2月6日 - 亚洲股市周一微涨，尽管美国股市周五表现强劲；未来一周将有100多家美国重要企业公布财报。美元再度走势迟滞，因美国财政刺激政策方面缺乏进展。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，澳洲股市涨0.1%。

日经指数.N225上涨0.2%，追随美股涨势。日本首相安倍晋三和美国总统特朗普将于2月10-11日举行会晤，议题可能包括贸易和汇率。

一项民间调查显示，中国1月服务业活动保持强劲，企业订单稳固增加。

然而本地市场似乎不为所动，上海股市.SSEC基本持平。交易员仍在消化中国央行上周五调升短期利率的意外举动。

虽然调升幅度很小，但此举表明中国政府旨在遏制资本外流，并控制数年来刺激措施引发的金融系统风险。

这是自2015年10月以来首次调高。

“这种变化具有里程碑意义，暗示中国央行将更为频繁地调整在岸利率，”澳新银行的分析师在报告中写道。“其本质是防止在去杠杆和抑制部分领域金融泡沫之际出现流动性紧张。”

美国银行类股周五强劲上扬，此前美国总统特朗普签署行政令，放松金融危机后实施的对金融产业的监管。

摩根大通(JPM.N)收涨3.1%，扶助推高标普银行股指数.SPXBK劲升2.6%。道琼工业指数.DJI收高0.94%，标准普尔500指数.SPX收涨0.73%，纳斯达克指数.IXIC收高0.54%。

周五公布的就业数据显示，美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度，但薪资增长仍在放缓。

“总之就业报告喜忧参半，这种情况趋于证实美联储最近缓慢收紧政策，以及无需急于在下次会议上升息的信息，”德意志银行外汇业务全球负责人Alan Ruskin说道。

“有观点认为，美国财政政策放松、货币政策收紧都将有一段酝酿期，就业数据印证了这一观点。”

美联储基金期货显示，3月升息的机率很小，路透对对初级交易商调查显示，没有机构预计第二季之前会升息。

这一谨慎前景令美元兑日圆维持跌势，交投在112.48。上周美元兑日圆下跌2.3%，创下去年7月末以来最糟单周表现。欧元兑美元小幅涨至1.0782美元，美元指数下滑至95.713。

大宗商品市场，现货金涨0.3%至每盎司1,223.00美元左右。

油价小幅上涨，数天前美国就伊朗试射弹道导弹指责该国，随后还对伊朗的一些个人和实体实施制裁。

美国原油期货涨0.07美元至每桶53.90美元；布兰特原油期货涨0.08美元至每桶56.89美元，上周累计涨2%。(完)