亚洲股市上扬 美元整理美联储理事讲话后的跌幅

路透东京9月13日 - 亚洲股市周二上涨，受助于美股昨夜上扬，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)讲话安抚市场，因他的讲话内容降低近期升息的机率。

美元则整理布雷纳德讲话后的跌幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.6%。日股日经指数.N225回吐先前涨幅，目前几无变动，因日圆上涨。

韩国综合股价指数.KS11上涨0.5%，澳洲股市涨0.3%。香港恒生指数.HSI涨1.1%，中国股市沪综指.SSEC持平。

市场对工业生产在内的中国经济数据反应有限。中国8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，高于路透调查预估中值。

美联储理事布雷纳德周一表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。

“我们可以坚持我们的主要观点，即美联储9月不会加息。所有关于9月可能加息的言论最终只是杂音而已，”渣打银行东京分支的财务执行董事Koichi Yoshikawa说。

根据CME Group的FedWatch Tool，期货市场交易员目前预测，美联储在9月20-21日会议上加息的可能性为15%，低于周一早些时候的21%。

美国股市周一录得两个月来的最大涨幅。道琼工业指数.DJI涨1.3%，标普500指数.SPX涨1.5%。

美元/日圆跌0.3%至101.580日圆，隔夜跌0.8%。欧元/美元涨0.1%至1.1238。美元指数几持平于95.112，上日跌约0.2%。

在全球债市，最近收益率急升之势在布雷纳德讲话后暂时止步。由于人们感觉欧洲央行和日本央行等主要央行的货币政策接近极限，此前公债收益率上升而价格下降。

指标美国10年期公债收益率报1.643%，周一稍早触及两个半月高点1.697%。日本30年期公债收益率报0.530%，上日触及六个月高位0.565%。

原油价格下跌，因投资者在上日上涨后卖出，而且美国钻井活动增加亦令人担忧。布兰特原油期货跌0.6%报每桶48.00美元，隔夜因美元走软和美国股市走强而上涨0.65%。

期铜脱离12周低位，因美国升息疑虑减退。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小升0.2%报每吨4,658美元，周一曾跌至6月20日以来低点4,582美元。

与此同时，市场也在考虑美国政治动向及其对金融市场可能产生的影响。

“希拉里在911纪念活动上身体不适，且公布最近被诊断出肺炎，可能已经促使市场开始更深入地关注总统候选人特朗普，而市场似乎认为后者难以预测，”Tyton Capital Advisors联席主管Andrew Meredith表示。

美国总统候选人希拉里因感染肺炎，在周日的一场活动上几乎晕倒，不过她周一表示，可望在数日内重返竞选活动。(完)