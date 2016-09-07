亚股触及一年高位 美国数据疲软降低美联储升息机率

路透东京9月7日 - 美元周三大跌，亚洲股市升至一年高位，此前美国服务业活动意外疲软，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)早在本月升息的微渺机率进一步下降。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，升至去年7月以来最高水平。该指数过去两天涨幅达到2.7%。

“如果人们认为美联储不会立即升息，那么就会涌向亚洲和新兴市场，因为投资者追寻收益，”第一生命经济研究所资深经济分析师Toru Nishihama称。

但日股日经指数.N225下跌0.7%，因日圆兑美元大涨，给日本出口商带来更多压力。

美国供应管理协会(ISM)周二称，非制造业活动指数下跌4.1个百分点，报51.4，为2010年2月以来最低水准。

考虑到过去一年左右，服务业的坚挺一直在弥补制造业疲软的影响，该数据削弱了美联储最早将于本月升息的理由。

“美联储现在看来肯定会在本月维持利率不变，”汇丰控股驻香港的宏观经济策略集团负责人Shuji Shirota说。

几位美联储官员最近几周的讲话令市场对美联储在未来数月升息的预期升温，但上周五公布的非农就业数据不及预期，投资者不得不降低这一预期。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在ISM数据公布后说，他预计美联储未来几年将逐步升息。

“美联储官员近来的鹰派言论，或许在警告市场不要对升息的机率太过自信，而非让市场完全消化升息的可能性，”Shirota说。

美国公债收益率下滑，对政策敏感的两年期公债收益率跌至0.730%，为8月19日以来的最低水平，8月29日曾触及0.853%。

美国联邦基金利率期货价格上涨，表明本月加息的机率仅约为15%，12月加息的可能性则略高于50%。在该数据出炉前，9月和12月加息的可能性则分别为高于20%和60%。

美国公债收益率下滑，打压美元兑其它货币的走势，也利空贵金属。

美元兑日圆继周二挫跌1.38%后，再跌0.5%至101.48日圆。

日圆获得进一步的支撑，因媒体报导称日本央行政策委员会在计划进行的政策评估中可能难以达成共识。

欧元兑美元守住周二录得的0.96%的涨幅，为三个月来最大单日涨幅，最新报1.1247美元。

周二英镑兑美元反弹并升至近八周高点1.3445，在1.3416持稳。

现货金涨至每盎司1,352.4美元，接近三周高点，最新报1,350.0美元。

澳元获得喘息之机。澳元兑美元最新跌0.2%至0.7668，之前公布的澳洲国内生产总值(GDP)数据大体符合预期，第二季录得四年来最高同比增幅，并创下连续25年无衰退纪录。

油价与上周所及三周低点还有些距离，守住了沙特与俄罗斯周一同意在全球油市展开合作之后录得的部分涨幅。他们称不会立即采取行动，但未来有可能限产。

布兰特原油期货报每桶47.49美元，日内涨0.5%，也高于上周触及的低点45.32美元。(完)