亚洲股市追随美股升势触及一周高点 油价上涨

路透香港11月22日 - 亚洲股市周二触及一周高点，投资者人气未受日本强震影响。不过鉴于美股收在纪录高位，在美国当选总统特朗普确定内阁人选之前，投资者亦不愿进一步追高股价。

原油在亚洲交易时段扩大涨幅，西德克萨斯中质油(WTI)盘初上扬1%，因美元下滑。

油价周一飙升4%至三周高位，此前俄罗斯总统普京发表讲话，令市场预期产油国下周的会议可能达成限产协议。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.2%，受澳洲股市上涨1.3%带动。韩国综合股价指数.KS11和恒生指数.HSI也分别上涨1%。

“流入股市的资金多为散户主导，机构投资者倾向于不追高，除非特朗普经济团队的情况变得更加清楚，”海通国际证券驻香港常务董事Andrew Sullivan称。

美国总统当选人特朗普周一在其曼哈顿办公室会见了有望进入内阁的人员，并在稍后概述了上任首日的行动计划，包括退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)和调查工作签证项目的滥用。

债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)公共政策主管Libby Cantrill指出，这种行为可能导致中国等贸易伙伴报复，并有可能扰乱市场。

但截至目前，对于特朗普政府会采取扩张性财政政策的预期已将美国股市推至纪录高位，而对于这种政策会激发通胀并推高利率水平的预估已推高美债收益率，从而令美元走强。

美国股市三大股指周一均创下纪录最高收位，欧洲股市亦上涨。

日本股市投资者似乎尚未受到周二日本北部地震的影响。

“如果有更多制造业者暂停在这个地区的工厂运作，投资人将会有所反应，但目前这场地震的影响有限，”瑞穗证券投资讯息部门总监Hiroaki Mino称。

日经指数.N225大致持稳，日圆兑美元微升，但仍在盘中稍早触及的五个月低点附近。

美国感恩节假期之前的成交量通常较低，市场已消化美国下个月升息的预期。

自特朗普赢得总统选举以来，美元指数上涨逾5%，目前整固涨幅。

美元指数短线目标在101.80，即2001-2008年七年跌势的61.8%回档位。

“有人说美国领导层风格将偏强硬，因为共和党同时控制了白宫与参众两院。但我们也要记住，特朗普导致国家和共和党都出现分歧，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

美元小跌令金价获得支撑，现货金上涨0.3%至每盎司1,217.70美元。自美国总统大选结束以来，金价已下跌10%。

随着市场走高，波动率指标下滑。波动率指数下跌3.4%。(完)