亚洲股市下跌 有关中国或推出刺激措施的寄望仍存

* 投资者谨慎、乌克兰危机、美国数据疲弱

* 美国短期公债收益率上涨

* 金价在五年低位

* 新兴市场股市展现人性，对中国刺激措施的寄望给予市场支撑

路透东京3月25日 -周二亚洲股市处于守势，此前美股收跌，且美国短期公债收益率升至六个月高位，不过对于中国推出新刺激措施的寄望仍存，可能提振投资者人气。

美国短期公债价格下跌，因在上周美联储主席叶伦讲话后，投资者愈发担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)或早于预期升息。

日股日经指数.N225跌0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小跌0.1%。

上日美国股市表现欠佳，三大主要指数中Nasdaq指数.IXIC跌幅最大，下挫1.2%至五周低点，投资者了结生技股等部份近期表现最好的个股。标准普尔500指数.SPX收低0.5%至1,857.44点。

对乌克兰局势及美国制造业活动疲软的担忧，被指为市场走势的可能催化因素，不过市场人士称，卖压也可能反映的是季底前轧平仓位的操作。Markit调查显示美国3月制造业活动增速放缓。

乌克兰外交僵局依然持续，美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。

“简言之，目前无处停泊资金。投资人对美国大致乐观，但也希望看到有更多证据显示近来部分疲弱的数据是因为天气不佳的关系。”大和证券首席固定收益策略师Tohru Yamamoto称。

在全球充满不确定性的情况下，短期美国债券甚至吸引了更多关注，上周美联储主席叶伦表示，可能在当前购债计划结束后的大约六个月后开始加息。

美国联邦基金利率期货显示，美联储有可能在2015年春季加息，明年8月有可能加息至0.50%。

美国30年期公债收益率降至3.56%，逼近年内低位3.525%，但短期债券收益率走升，因投资者试图消化未来加息的预期。

美国两年期公债收益率周一跳升至六个月高位0.4655%，现报0.437%。叶伦讲话前约报0.35%。

美国短期利率上升损及贵金属的吸引力，现货金报每盎司1,313.46美元，接近周一所及近五周低位1,307.54美元。

现货银一度跌至每盎司19.84美元的六周低位，现报19.98美元。

虽然普遍认为美国利率上升利空新兴市场，但很多新兴市场表现出韧性，这部分是由于市场预期在周一疲软的制造业数据出炉后，中国政府可能会出台刺激措施。

“数据相当糟糕。看起来基本可以确定，第一季GDP增速可能会逊于政府7.5%的增长目标。所以政府或许会采取一些措施支撑经济，就像过去一年曾数次出手一样，”T.S. China Research总裁Naoki Tashiro表示。

上证综指.SSEC也上涨至本月高点附近，而对中国市场敏感的巴西股市也创下五周高点。

分析师表示，若中国采取政策措施支撑经济，出手料将温和，肯定比不上全球金融危机时的巨大规模。全球金融危机中，借贷洪流带来前所未有的债务积压。(完)

(编译 田建华/张若琪/许娜/朱晓军；审校 高琦/戴素萍/艾茂林/侯向明)

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