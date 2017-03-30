亚洲股市脱离近两年高点转跌 美元上扬

路透东京3月30日 - 亚洲股市周四下跌，此前短暂小升至近两年高位；对于欧洲央行(ECB)准备退出宽松政策的预期减退，令美元获益。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，稍早曾涨至2015年6月以来最高位附近。

澳洲股市上涨0.3%，受助于上日油价上涨。能源股表现强劲带动美国标准普尔500指数.SPX上涨。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)的货币政策前景，以及特朗普总统治理下的政策，是导致过去几个月金融市场波动的原因。尽管投资人或多或少已经接受了美国将升息的前景，但对于特朗普能否带动美国经济扩大增长仍存有疑虑。

上周特朗普的医保改革法案胎死腹中，更强化了这样的担忧。

美元指数日内上涨0.1%至100.060，上日因欧元下跌而升至一周高点；由于各界担心英国退欧的冲击，同时有报导称欧洲央行正亟欲安抚投资人其宽松货币政策远未结束，都带动欧元下滑。

欧元兑美元小跌0.1%至1.0750美元，之前路透报导称，欧洲央行决策者对于调整政策信号持谨慎态度，此前3月的小幅调整已令投资者不安，并引发了借款成本或飙升的可能性。

英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。英国政府有两年的时间与欧盟协商退欧条款，退欧将在2019年3月底正式生效。

英镑兑美元日内小幅上涨至1.2445，隔夜一度下滑至一周低位1.2377。

“英国退欧在一定程度上已经被市场所消化。投资者做空、回补、又做空，”汇市研究公司Global-info驻东京的主管Kaneo Ogino表示。

“对美元来说，来自纯商业订单的需求仍保持稳定，但日本财年本周即将结束，东京投资者不想建立新头寸，”Ogino说。

美元兑日圆小涨0.2%至111.27，远高于本周低位110.110，这是自去年11月18日以来最低水平，之前特朗普的医改议案遇挫。

尽管美元日内上扬，但仍远低于几周前在115日圆上方所及水准；日本股市日经指数.N225下滑0.3%。

“投资者已买入日股，主要因为美元/日圆走强的趋势。特朗普医保议案失利，给日股自去年11月以来的涨势泼上冷水，”大和证券分析师Takuya Takahashi说。

日本股市自特朗普胜选以来大涨逾10%，因市场寄望特朗普政府将能够提振美国经济增速至3%或者更高。

医保议案受挫，令外界担忧特朗普在推行所承诺的刺激方案及税改政策方面也可能面临挑战，这令美元和美国公债收益率承压。

芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，他支持今年进一步升息，理由是考虑到美联储在实现充分就业和稳定通胀这两个目标方面所取得的进展。此消息拉抬美元。

波士顿联储总裁罗森格伦和旧金山联储总裁威廉姆斯也支持多次升息，尽管他们并不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的委员。

“全球、亚洲和美国的政治不确定性很大，但政治之外，经济复苏情况实际上相当不错。这是战胜政治担忧推动市场的因素，”德意志资产管理(Deutsche Asset Management)的压太首席投资长Sean Taylor说。

“美国继续表现不俗，欧洲的表现也不像以前那么糟糕了，由于去年大宗商品反弹，新兴市场也不错，”他说。

美国原油期货在亚洲时段微跌0.1%至每桶49.48美元，布兰特原油期货跌0.1%至每桶52.35美元。

油价周三上涨逾2%，因美国原油库存增幅小于预期，利比亚供应仍受扰，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议有望被延长。(完)