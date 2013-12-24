亚股走高 日经指数创六年收盘高位

* 日经指可望录得1972年以来最佳年度涨幅

* 美国公债收益率走升支撑美元

* 中国央行注资平息部分融资疑虑

* 金价跌回1,200美元下方

路透东京/悉尼12月24日 -亚洲股市周二走高，此前美股刷新纪录高位，且美国支出数据擦亮全球经济前景。日股日经指数触及2013年内高点，昨日日本市场因假期休市。

日经指数.N225收高0.1%，报15,889.33点，连续第三天刷新六年最高收盘位纪录。盘中高点在16,029.65点，为2007年12月以来最高位。.TCN 日经指数今年迄今上涨逾50%，可望写下1972年以来最佳年度表现。

“对冲基金活动相当淡静。许多基金今年已经关帐，因此如果对冲基金活动淡静，目前市场上其实不会有什么做空的势力。”东京一欧系银行交易员说。

澳洲股市收高0.7%，澳股今天提前收市。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%。

投资人亦审慎关注中国指标货币市场利率，近日部分受到季节性因素影响，季底银行资金需求增加，中国银行间市场利率飙升至6月以来最高水准。

为应对年末资金困局，中国央行在开展短期流动性调节工具(SLO)救急后，周二更是时隔两周意外重启七天期逆回购。但交易商警告称，市场形势依然紧张。

“人行今日操作对市场的缓解相当明显，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。“但当前事事的影响都很短暂，目前正逢季底，资金需求很高。”

中国央行的注资行动帮助港股自本周低位反弹。恒生指数.HSI上扬1.1%，上周五收在11月中旬以来最低水平。但沪综指.SSEC抹去稍早涨幅，在震荡交投中转为下跌，上周五收在8月迄今最低位。

香港股市周二因圣诞节而提前到中午收市，周五恢复交易。内地股市与日本市场本周都将正常运行。

美国股市周一上升，此前数据显示，上月美国消费者支出升至五个月高点；最新的消费者信心指数也显示改善。尽管有这些趋好信号，但通胀依然温和。消费者支出物价指数连续第二个月保持不变。

道琼工业指数.DJI上涨0.45%；标普500指数.SPX涨0.53%；Nasdaq.IXIC涨1.08%。

苹果与中国移动达成iPhone销售协议提振科技类股。苹果.IXIC股价收高3.83%。

美国经济数据促使一些分析师上调本季的经济成长预估，此前第三季GDP被上修。

投资者选择关注消费的力道而非温和的通胀，并反映出美国联邦储备委员会(美联储/FED)提前升息的风险略为增加。

联邦基金利率期货已完全反映2015年9月将升息至0.5%，而上周此时期货反映的是11月升息。

政府借贷成本亦持续上涨，较短期公债亦是如此。两年期美国公债收益率(殖利率)约为0.39%，上个月曾触及低点0.26%。

美债收益率上涨支撑美元，但美元兑欧元仍步履蹒跚。很多分析师认为，随着时间的推移，美国相对出众的经济表现将使美元获益，但事实证明这个过程缓慢。

欧元兑美元周二报1.3681美元，小幅下跌，但仍守在上周低点1.3623上方。今年迄今欧元兑美元累计升近4%。

欧元和美元兑日圆均大为好转，日本央行继续致力于大规模刺激举措之际，日圆自然成为今年表现最为疲软的主要货币。

美元兑日圆升0.1%至104.19，上周五曾触及五年高位104.63，欧元兑日圆日内近持平于142.53，也距上周所及五年高点不远。

在亚币中，泰铢兑美元跌至32.80，为2010年3月以来低点。泰国政治动乱进一步升级，周日反政府抗议人士集会要求总理英拉下台。

商品市场中，现货金跌至1,200水位以下，报每盎司1,198.71美元，或将录得30年来最大年度跌幅。今年迄今金价已跌近30%，并逼近1,050下方的2010年4月所及低位。

美国原油期货跌0.2%至每桶98.70美元，脱离两个月高位99.40美元。指标布兰特原油持平于每桶111.56美元，价格受到南苏丹冲突支撑，在利比亚生产中断已遏制全球供应之际，这对石油产出进一步造成威胁。(完)

(编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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