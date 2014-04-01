亚股触及四个月高点 受中国PMI及叶伦温和评论拉升

* 叶伦的温和评论支撑股市

* 金价、日圆下跌，因投资人风险偏好重燃

路透东京4月1日 -亚洲股市周二触及四个月高位，此前中国官方采购经理人指数(PMI)显示3月制造业勉力继续扩张，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶论发表温和评论。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS最多涨0.3%，触及12月初以来高位。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.3，和路透调查预估中值相符，且略高于上月的50.2。

虽单凭PMI数据尚不足以驱散对中国经济放缓的担忧，不过这几周来投资者的信心已经改观，他们预期北京方面将采取刺激计划以实现增长目标。

美联储主席叶伦力挺宽松政策，似乎淡化了可能要提早升息的预期，这亦支撑了股市。

叶伦指出，经济和就业市场仍存在“相当多的”闲置产能，并称进一步货币刺激可能有效。

“她似乎表述了自己的温和看法。实际上并没有新的内容，且美联储政策前景也没有多大改变，不过市场乐见她的评论。”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji说道。

新兴市场似乎亦趋于稳定。今年稍早，因担心美联储改变政策、中国经济放缓以及一些国家的政局动荡，新兴市场曾急剧下跌。

MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF周一触及三个月高点，自3月底以来表现优于标普500指数。巴西股市.BVSP触及四个月高位。

冒险意愿增强打压低回报资产。上个月乌克兰危机顶峰期间，投资者买进这类资产以寻求避险。

现货金周一触及每盎司1,282.04美元的七周低点，尽管叶伦发表温和言论。日圆兑美元降至三周低点103.44日圆，兑澳元触及九个月低位95.75。

欧元兑美元回升至1.3773美元，即便欧元区通胀数据逊于预期，进一步施压欧洲央行采取行动抵御通缩威胁。

欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)同比涨幅降至0.5%，为2009年11月以来最低水准，连续六个月都低于1%，处于欧央行眼中的“危险区间”。

不过，预计欧央行会在周四的政策会议上有所行动的市场人士并不多，部分原因在于欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼周六发表的讲话。

魏德曼表示，欧元区未陷入通缩循环，欧洲央行不应对主要由周期性因素导致的通胀放缓反应过度，这些因素应该只是暂时的。

原油合约脱离三周高位，之前消息称俄罗斯撤回一些集结在乌克兰边界的军队。美国原油期货报101.41美元，脱离上周五所及高位102.24.(完)

(编译 张若琪/孙茉莉/王翔琼/李爽 审校 龚芳/张涛/许娜/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。