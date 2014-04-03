亚股受美数据激励攀抵四个月高位 中国刺激措施提振日股

* 美国就业数据表现亮丽，激励投资风险胃纳

* 日股表现出众，受中国推出刺激措施所激励

* 日圆兑美元徘徊在10周低位附近

* 欧元持稳，关注欧洲央行决策会议

路透东京4月3日 -亚洲股市周四盘旋在近四个月高位，因美国亮丽数据支撑风险胃纳；而中国采取刺激措施提振经济，则推使日经指数站上三周高位。

日圆于10周低位游移，因股市上扬，打压日圆的避险需求。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.1%，刷新四个月高位。该指数已经从3月20日触及的五周低位反弹约6%，因乌克兰紧张情势缓解且寄望中国采取刺激举措提振经济。

日本股市日经指数.N225上涨0.9%，表现优异。

中国国务院举行常务会议，决定扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，同时将政策截止期限延长一年到2016年底。并计划加快铁路尤其是中西部铁路建设。

“中国宣布的决定提振市场信心，因基础设施等投资增加将为未来消费增长铺平道路，”大和证券驻东京策略师Takuya Takahashi表示。

美国股市再创纪录新高也为投资者提供线索。美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，增长势头正逐步增强。

0231GMT，韩国综合股价指数.KS11小幅上涨0.3%，报2,003.23点，此前曾触及日内高点2,007.88，为1月2日迄今最高水准。韩国股市有望录得连续七日上涨，是2011年10月创下连升八天以来最长的涨势。

乐观数据刺激市场预期周五的美国非农就业报告或将强劲，并推高美债收益率，从而使得美元继续有不错的买兴。

随着避险魅力持续下降，日圆仍处于守势。美元兑日圆报103.905，此前曾短暂触及10周高位104.03。

日圆前景依旧疲弱，在美联储缩减宽松政策的背景下，日本通胀率一直处于低位和消费税给经济带来的冲击，料迫使日本央行扩大刺激政策，这些条件都将让日圆走低。

欧元兑美元持稳在1.3762美元，日内稍晚欧洲央行将召开政策会议。

欧元上周一度跌入一个月低点1.3704美元，因有关欧洲央行或将放宽政策的传言愈演愈烈。

“如果欧洲央行未采取行动，可能引发另一波欧元买盘，与上月情况类似，”Brown Brothers Harriman外汇分析师在给客户的研究报告中写道。

“另一方面，如果欧洲央行未宽松政策，市场可能通过压低欧元而替他们宽松政策，”他们并称。

新西兰元整理跌幅，疲弱的乳品生产数据给予投资者理由，在周三新西兰元处于两年半高点时获利了结。

新西兰元兑美元报0.8555美元，由本周稍早所及的两年半高点0.8702大幅回落。

大宗商品市场方面，金价受亚洲实货买盘迹象提振持坚，周三受逢低买盘提振录得三周来最大单日涨幅。

现货金报每盎司1,291.71美元，距离周三所及盘中高点1,294.60美元不远。

布兰特原油仍在周三所及五个月低点附近持稳，当时市场预期利比亚反对分子控制的港口在数天之内可能重新开放，并缓解供应紧张局面。此外，疲弱的中国制造业数据也打压油价。

布兰特原油期货报每桶104.69美元，周三曾跌至103.95，为11月8日以来最低。(完)

(编译/审校 龚芳/杜明霞/李婷仪/李春喜/高琦)

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