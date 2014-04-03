亚股受美数据激励攀抵四个月高位 中国刺激措施提振日股

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 美国就业数据表现亮丽，激励投资风险胃纳
* 日股表现出众，受中国推出刺激措施所激励
* 日圆兑美元徘徊在10周低位附近
* 欧元持稳，关注欧洲央行决策会议
路透东京4月3日 -亚洲股市周四盘旋在近四个月高位，因美国亮丽数据支撑风险胃纳；而中国采取刺激措施提振经济，则推使日经指数站上三周高位。
日圆于10周低位游移，因股市上扬，打压日圆的避险需求。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.1%，刷新四个月高位。该指数已经从3月20日触及的五周低位反弹约6%，因乌克兰紧张情势缓解且寄望中国采取刺激举措提振经济。
日本股市日经指数.N225上涨0.9%，表现优异。
中国国务院举行常务会议，决定扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，同时将政策截止期限延长一年到2016年底。并计划加快铁路尤其是中西部铁路建设。
“中国宣布的决定提振市场信心，因基础设施等投资增加将为未来消费增长铺平道路，”大和证券驻东京策略师Takuya Takahashi表示。
美国股市再创纪录新高也为投资者提供线索。美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，增长势头正逐步增强。
0231GMT，韩国综合股价指数.KS11小幅上涨0.3%，报2,003.23点，此前曾触及日内高点2,007.88，为1月2日迄今最高水准。韩国股市有望录得连续七日上涨，是2011年10月创下连升八天以来最长的涨势。
乐观数据刺激市场预期周五的美国非农就业报告或将强劲，并推高美债收益率，从而使得美元继续有不错的买兴。
随着避险魅力持续下降，日圆仍处于守势。美元兑日圆报103.905，此前曾短暂触及10周高位104.03。
日圆前景依旧疲弱，在美联储缩减宽松政策的背景下，日本通胀率一直处于低位和消费税给经济带来的冲击，料迫使日本央行扩大刺激政策，这些条件都将让日圆走低。
欧元兑美元持稳在1.3762美元，日内稍晚欧洲央行将召开政策会议。
欧元上周一度跌入一个月低点1.3704美元，因有关欧洲央行或将放宽政策的传言愈演愈烈。
“如果欧洲央行未采取行动，可能引发另一波欧元买盘，与上月情况类似，”Brown Brothers Harriman外汇分析师在给客户的研究报告中写道。
“另一方面，如果欧洲央行未宽松政策，市场可能通过压低欧元而替他们宽松政策，”他们并称。
新西兰元整理跌幅，疲弱的乳品生产数据给予投资者理由，在周三新西兰元处于两年半高点时获利了结。
新西兰元兑美元报0.8555美元，由本周稍早所及的两年半高点0.8702大幅回落。
大宗商品市场方面，金价受亚洲实货买盘迹象提振持坚，周三受逢低买盘提振录得三周来最大单日涨幅。
现货金报每盎司1,291.71美元，距离周三所及盘中高点1,294.60美元不远。
布兰特原油仍在周三所及五个月低点附近持稳，当时市场预期利比亚反对分子控制的港口在数天之内可能重新开放，并缓解供应紧张局面。此外，疲弱的中国制造业数据也打压油价。
布兰特原油期货报每桶104.69美元，周三曾跌至103.95，为11月8日以来最低。(完)
(编译/审校 龚芳/杜明霞/李婷仪/李春喜/高琦)
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