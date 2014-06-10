亚股触及三年高点 获全球增长前景和美股涨势支撑

路透东京6月10日 - 亚洲股市周二创下三年高点，受对全球经济增长的乐观情绪上扬及美股创下纪录高位影响。美股的良好表现提振美国公债收益率(殖利率)和美元上涨。

上周欧洲央行宽松货币政策，提振了全球风险资产的人气，上周五利好的美国非农就业报告又进一步提供支撑。

隔夜标准普尔500指数.SPX连续第四日创下收盘高位，道琼工业指数 .DJI 则为连续第三日刷新收盘纪录。

市场对今日稍早公布的中国通胀数据反应冷淡，因其仍稳稳地落在政府的安全区。

中国周二公布的物价数据基本在市场预期之中，受基数较低和食品 涨价影响，5月CPI涨幅自18个月低点大幅回升，PPI跌幅则在工业略回暖的带动下进一步缩窄。

澳洲联邦银行(CBA)资深亚洲外汇策略师Andy Ji表示，“5月通胀数据再次没有意外之处。生产者物价稳定，消费者通胀则持续由食品价格所推动。核心物价持平，显示通胀压力温和。”

“我们认为，这组数据对货币或汇率政策没有什么影响。”

最近公布的全球制造业数据基本凸显了经济形势改善局面，而且中国5月出口也显示复苏。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升0.2%，之前一度触及2011年7月以来高位493.19点。澳洲指标股指 .AXJO 升0.4%。

日股日经指数.N225逆势下滑，跌0.4%，在其周一触及三个月高位后投资者了结获利。

“未来一周新兴市场资产价格料将平静，因人们的目光转到足球世界杯上，”Brown Brothers Harriman的策略师在给客户的报告中写道。

“不过，继上周墨西哥意外降息及巴西延长汇市干预计划后，央行消息仍将是主导。许多人士目前预计韩国央行将加紧汇市干预，因美元兑韩元跌破重要的1,020关口，”他们称。

韩元兑美元KRW=走强至1,020韩元下方，触及近六年高位，受益于资金持续流入股市，尽管市场人士担心当局会出手干预。

美元继续从美国公债收益率上升中受益。美元指数.DXY持稳，周一上扬0.2%。

美元兑日圆JPY=持平于102.36日圆；欧元兑美元EUR=持稳于1.3588美元，周一跌近0.4%。

大宗商品中，期铜持稳，围绕中国金属融资问题调查的担忧上日推动铜价跌至一个月低位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 CMCU3 较前一交易日持平，报6,666美元，昨日跌至5月初以来最低位6,636美元。

布兰特原油期货LCOc1涨0.15美元，报每桶110.14美元，扩大前一交易日大涨1.3%的升势，当日上涨是因美国就业数据强劲，且中国出口数据改善。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/李爽/许娜/于春红; 审校 白云/孙茉莉/田建华/王兴亚)

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