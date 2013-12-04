亚洲股市大多回落 美联储缩减刺激言论再起

* 日经指数跌2.1%，除日本外亚太股指跌0.4%

* 投资者在周五美国非农就业报告公布前了结获利

* 市场担心经济是否能承受美国结束刺激举措

* 日圆脱离六个月低点，澳元触及三个月低位

路透东京12月4日 -亚洲股市周三大多下跌，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年初缩减刺激的预期，促使投资者趁近期涨势了结获利。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.7%至近两周最低，日股日经指数.N225重挫2.6%，脱离周二所及五个月高位。

此番下跌源自周五美国非农就业数据公布前的获利了结行为，但是也反映出市场对于美联储撤出资产购买计划的焦虑。此前欧洲股市遭遇8月以来最大跌幅。

大和证券首席固定收益分析师TohruYamamoto称，“我认为金融市场已经消化了美联储最终缩减刺激措施的前景。问题是经济能否捱得过去，QE1和QE2结束后，美国经济都放缓，所以没有人能确定这次经济会平安无事。”

QE1和QE2指的是前两次美联储大规模资产购买行动，也就是所谓的量化宽松，分别在2008-2010以及2010-2011年实行。

许多分析师预计美联储会在明年3月开会时开始削减当前QE3的规模，但是一些人认为若就业数据强劲，时间可能会提前至1月，极端情况下，可能本月就开始。

美国股市道琼工业指数.DJI收低94.15点，或0.59%，至15,914.62点；标准普尔500指数.SPX收跌5.75点，或0.32%，至1,795.15点；Nasdaq指数.IXIC下跌8.06点，或0.2%，至4,037.20点。

周五公布的美国11月非农就业数据最受关注，交易商还将等候周三公布的ADP就业报告、新屋销售年率和美国供应管理协会(ISM)非制造业指数。

近几周美国公布的制造业和楼市数据稳健，提振了对美国经济未受10月政府停摆影响的乐观看法。

美联储缩减买债规模料对新兴市场股票和货币打击最大，5月美联储主席贝南克提出缩减购债设想时就是此番景象。

“美联储释出的充裕流动性流入新兴市场，掩盖了各个市场的问题。但美联储5月暗示缩减刺激后，投资者专注这一动向，”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno表示。

亚洲方面，投资者疑虑包括印度和印尼持续录得经常帐赤字，及泰国最近政局不稳。

印尼卢比兑美元跌0.8%报11,970，缓慢逼近上周所及五年低位。

泰铢兑美元持坚报32.18，之前泰国政府命令警方停止与抗议者对抗，引发政治混乱局面可能结束的希望，不过泰铢距离三个月低点仍不远。

美联储缩减刺激的言论再起，也打断日圆跌势。此前关于风险人气改善可提升利差交易的臆测，促使日圆下跌。

美元兑日圆跌约1%至102.40日圆，周二曾触及六个月高位103.38。

欧元兑美元持稳于1.3595美元，距离上周所及一个月高点1.3622不远。

澳元兑美元跌0.7%至0.9072美元，徘徊于上周触及的三个月低点0.9055附近，此前澳洲公布7-9月国内生产总值(GDP)，增幅逊于市场预期。

黄金和白银交投于近五个月低位。两者与股票一样，受通胀担忧影响而从美国的刺激政策中获益。

现货金最新报每盎司1,222.74美元，接近周二的五个月低点1,215.60美元，现货银报19.10美元，周二曾降至18.94美元。

但油价攀升，美国原油期货触及五周高位，受美国石油库存意外减少支撑。

中国内地股市亦无视周边市场疲态，沪综指.SSEC触及12周高点，因外界对当局出台经济改革方案给予高度预期。(完)

(编译 田建华/王翔琼/李爽；审校 隋芬/张涛/王兴亚)

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