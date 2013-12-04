亚洲股市大多回落 美联储缩减刺激言论再起

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 日经指数跌2.1%，除日本外亚太股指跌0.4%
* 投资者在周五美国非农就业报告公布前了结获利
* 市场担心经济是否能承受美国结束刺激举措
* 日圆脱离六个月低点，澳元触及三个月低位
路透东京12月4日 -亚洲股市周三大多下跌，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年初缩减刺激的预期，促使投资者趁近期涨势了结获利。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.7%至近两周最低，日股日经指数.N225重挫2.6%，脱离周二所及五个月高位。
此番下跌源自周五美国非农就业数据公布前的获利了结行为，但是也反映出市场对于美联储撤出资产购买计划的焦虑。此前欧洲股市遭遇8月以来最大跌幅。
大和证券首席固定收益分析师TohruYamamoto称，“我认为金融市场已经消化了美联储最终缩减刺激措施的前景。问题是经济能否捱得过去，QE1和QE2结束后，美国经济都放缓，所以没有人能确定这次经济会平安无事。”
QE1和QE2指的是前两次美联储大规模资产购买行动，也就是所谓的量化宽松，分别在2008-2010以及2010-2011年实行。
许多分析师预计美联储会在明年3月开会时开始削减当前QE3的规模，但是一些人认为若就业数据强劲，时间可能会提前至1月，极端情况下，可能本月就开始。
美国股市道琼工业指数.DJI收低94.15点，或0.59%，至15,914.62点；标准普尔500指数.SPX收跌5.75点，或0.32%，至1,795.15点；Nasdaq指数.IXIC下跌8.06点，或0.2%，至4,037.20点。
周五公布的美国11月非农就业数据最受关注，交易商还将等候周三公布的ADP就业报告、新屋销售年率和美国供应管理协会(ISM)非制造业指数。
近几周美国公布的制造业和楼市数据稳健，提振了对美国经济未受10月政府停摆影响的乐观看法。
美联储缩减买债规模料对新兴市场股票和货币打击最大，5月美联储主席贝南克提出缩减购债设想时就是此番景象。
“美联储释出的充裕流动性流入新兴市场，掩盖了各个市场的问题。但美联储5月暗示缩减刺激后，投资者专注这一动向，”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno表示。
亚洲方面，投资者疑虑包括印度和印尼持续录得经常帐赤字，及泰国最近政局不稳。
印尼卢比兑美元跌0.8%报11,970，缓慢逼近上周所及五年低位。
泰铢兑美元持坚报32.18，之前泰国政府命令警方停止与抗议者对抗，引发政治混乱局面可能结束的希望，不过泰铢距离三个月低点仍不远。
美联储缩减刺激的言论再起，也打断日圆跌势。此前关于风险人气改善可提升利差交易的臆测，促使日圆下跌。
美元兑日圆跌约1%至102.40日圆，周二曾触及六个月高位103.38。
欧元兑美元持稳于1.3595美元，距离上周所及一个月高点1.3622不远。
澳元兑美元跌0.7%至0.9072美元，徘徊于上周触及的三个月低点0.9055附近，此前澳洲公布7-9月国内生产总值(GDP)，增幅逊于市场预期。
黄金和白银交投于近五个月低位。两者与股票一样，受通胀担忧影响而从美国的刺激政策中获益。
现货金最新报每盎司1,222.74美元，接近周二的五个月低点1,215.60美元，现货银报19.10美元，周二曾降至18.94美元。
但油价攀升，美国原油期货触及五周高位，受美国石油库存意外减少支撑。
中国内地股市亦无视周边市场疲态，沪综指.SSEC触及12周高点，因外界对当局出台经济改革方案给予高度预期。(完)
(编译 田建华/王翔琼/李爽；审校 隋芬/张涛/王兴亚)
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