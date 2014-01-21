亚股受日股反弹带动上扬 日圆下滑

* 日圆下跌推高日经指数，美元因美联储臆测而上扬

* 中国货币市场利率下跌，此前中国央行向市场投放资金

* 新西兰升息机率高，因通胀上升

路透悉尼1月21日 -亚洲股市周二上涨，因日股反弹，且中国货币市场利率回落，与此同时美元上弹，因有报导称美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周可能宣布进一步削减购债。

日圆下跌协助日股日经指数.N225上涨1.5%，并拉高从韩国到新加坡等众多市场。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS走强0.5%。

美国股指期货走强，标准普尔500指数涨0.4%，道琼工业指数升0.5%。

投资者谨慎关注中国货币市场走势，此前中国人民银行周一意外宣布注资，旨在抑制近期利率上涨情况。

中国央行公开市场在连续空窗三周后重启逆回购操作。业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行2,550亿元人民币逆回购操作，其中21天期1,800亿元，七天期750亿元。

“注资规模巨大，”上海一合股银行交易商解释称，“眼下我们可以踏踏实实地过个春节了。”

央行此举使七天期债券逆回购利率从周一的6.60%降至5.53%，提振沪综指.SSEC涨0.6%。

交易员猜测，当局企图避免6月市场资金严重紧张的状况重演。

投资者同样也将关注欧洲央行周二稍晚的流动性操作，看央行是否会采取行动修正货币市场利率近来的大涨走势。利率上涨可能阻碍该地区的经济复苏。

欧元兑美元小幅回升至1.3544美元，接近周一所及两个月低点1.3508。

美元兑日圆升至104.66日圆，华尔街日报报导，美联储未来六周可能第二度缩减购债，将每月购买规模减少100亿美元至650亿美元。

美联储观察人士Hilsenrath称，美国就业报告欠佳未能削弱美联储对经济的信心。投资者猜测他有内幕消息，很看重其观点。

这足以推动10年期美国公债收益率(殖利率)上涨几个基点至2.84%。上日美国金融市场因假日休市。

在亚洲市场，新西兰元兑美元一度上涨0.005美元，报0.8320，此前公布的新西兰第四季消费者物价指数(CPI)高于预期，使升息的臆测进一步升温。

新西兰统计局周二公布，第四季CPI较前季上涨0.1%，较上年同期上升1.6%，为2012年3月该季以来最大同比升幅。

新西兰经济正在复苏，这主要得益于中国对其乳品，特别是婴儿奶粉的强劲需求。

这大大地降低了维持利率在2.5%纪录低点的必要性，使市场反映了今年央行将进行一系列升息的预期。

新西兰央行将于1月30日召开会议，如果届时不采取行动，那么几乎可以笃定3月会升息。

土耳其央行周二的政策会议也是市场关注焦点，因土耳其本币挫跌使得该行升息的压力加剧。

土耳其里拉连续触及纪录低点，与此同时，土耳其债券担保成本飙升至18个月高点，因政府贪腐丑闻打击投资人信心。

大宗商品市场方面，金价持稳于每盎司1,252.41美元，周一触及12月中以来最高水准1,259.85美元。

美国原油期货下跌，因主要国家与伊朗在解决核争议方面又迈进一步，缓解了供应担忧。

美国原油期货下跌0.37美元，报每桶94.00美元，布兰特原油3月合约小涨0.08美元，报106.43美元。(完)

(编译 于春红/王翔琼/李春喜/张若琪 审校 张明钧/戴素萍/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。