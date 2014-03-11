亚股持稳或走高 中国经济的不确定性打压商品价格

* 隔夜美股持稳后，多数亚洲股市持平至走高

* 对中国经济的忧虑令油价及工业商品价格承压

* 风险指标相对平稳，汇市异常平静

路透悉尼3月11日 -亚洲市场在经历上日的震荡走势后，周二立稳脚跟，尽管中国经济实际状态仍具不确定性，使得人气脆弱且商品价格受抑制。

多数亚股小幅走高，日本股市日经指数.N225以0.8%的升幅领涨。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小涨0.2%，周一曾跌1.3%。

但沪综指.SSEC下跌0.2%，接近去年7月以来最低位，中国2月出口意外下降后，工业大宗商品价格处于平盘下方。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI周一跌8%，引发人们对中国钢铁业状况的担忧，交易员尤其担心铁矿石走势。

布兰特原油期货进一步下跌0.13美元，至每桶107.95美元，美国原油期货续跌至每桶101.03美元。

中国货币市场利率没有显示出太多压力迹象，同时人民币中间价符合预期，市场紧张情绪有些缓解。

美国股市周一早盘下跌后，终场亦勉强收平。道琼工业指数.DJI收跌0.21%，标准普尔500指数.SPX仅跌0.05%。

其它主流风险指标也表现温和。芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX继早盘跳升后几近收平，美国10年期公债收益率(殖利率)下滑一个基点至2.78%。

外汇市场出奇的平静，美元指数.DXY几无变动。

就连大宗商品货币都只是小跌。澳元兑美元持稳于0.9030，周一下跌0.005美元。

欧元兑美元持稳于1.3875，美元兑日圆小涨至103.33日圆。

周二稍后，日本央行料重申其庞大货币刺激的承诺。日央行政策会议预计不会出台什么新举措，但市场料想，一旦4月消费税上调后，央行可能被迫采取一些行动。

日本2013年第四季经济表现平淡，环比年率仅为成长0.7%，因净出口带来主要拖累，使央行祭出新行动的压力增加。

日本央行决议可能在0300 GMT后出炉，央行总裁黑田东彦之后将举行记者会。

金价周二略升，报每盎司1,340.61美元，因中国经济放缓和乌克兰地缘政治危机疑虑让投资者继续向黄金寻求避险。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust称周一黄金持仓量创一个月来最大流入量，显示在全球笼罩不确定性下，投资人对黄金的信心。(完)

(编译 石冠兰/于春红/许娜/张若琪 审校 张荻/张涛/于春红)

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